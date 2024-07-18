В июне появилась информация, что первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава якобы сливал данные из Бюро фигурантам уголовных расследований, в частности, речь шла об идеологе "Большого строительства" Юрии Голике, которому он якобы передавал информацию.



По данным издания Oboz.ua, кампания против Углавы еще не закончена и преследует цель не только его устранения, но и фактическое подчинение всей антикоррупционной системы руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко.

Несмотря на обвинения антикоррупционного активиста Виталия Шабунина Углавы в ливнях информации, журналист-расследователь Денис Бигус пришел к выводу, что Углава не причастен к утечке информации из НАБУ.

Углава добровольно согласился пройти полиграф у независимых экспертов. Вывод теста на полиграфе – к утечке информации из Бюро не причастен.

«Кроме того, он прошел одновременный опрос НАБУ в рамках проведения служебного расследования. Наши источники на условиях анонимности сообщили, что вторым опрашиваемым был руководитель Второго подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров», - сообщает Oboz.ua.

Александр Скомаров до 2014 года занимал разные должности в прокуратуре Луганска. В 2015 году был аспирантом Национальной академии прокуратуры, а уже с октября 2015 года перешел работать детективом в НАБУ, которое было только что создано. Он является детективом, который был привлечен к расследованию дел по Приватбанку.

Также Скомаров принимал участие в конкурсах на должность директора НАБУ, руководителя САП и НАПК. Одна из причин почему не прошел в конкурсе САП – завалил тест на IQ.

«Так же он не победил в конкурсе на должность руководителя НАПК. Конкурсная комиссия имела к Скомарову некоторые вопросы относительно его сестры и жены. Выяснилось, что сестра Скомарова является фигурантом дела, которое ведет НАБУ, и для того, чтобы его не арестовали, нашелся поручитель – ее брат, то есть Скомаров», - рассказывает издание.

По данным источников издания, Скомарова прижали к стене по делу сестры, чтобы он дал ложные показания против Углавы.

Сестра Скомарова проходит по делу Вадима Альперина, известного одесского "крестного отца контрабанды".

Скомаров интересует руководителя САП Александра Клименко: «В обмен на показания против Углавы ему предложили дальнейший карьерный рост и постепенное закрытие дела против сестры»

Журналисты приходят к выводу, что Клименко, пользуясь скандалом, стремится получить влияние на всю антикоррупционную систему.