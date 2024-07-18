В Украине уже арестованы российские активы более чем на 30 миллиардов гривен. В июле Шевченковский районный суд Киева передал национальному агентству АРМА корпоративные права и сумского завода "Насосэнергомаш".

Но еще два машиностроительных флагмана города - "СМНВО-Инжиниринг" и Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб избежали этой судьбы, изменив в конце 2021 структуру собственности. Де-факто все три предприятия принадлежат одной династии – Лукьяненко, чьи связи с Россией трудно закамуфлировать.

Старший в семье – Владимир Матвеевич Лукьяненко – почетный гражданин Сум, один из самых влиятельных людей региона и один из последних в поколении украинских "красных директоров".

В свое время он успел получить звание Героя Социалистического Труда, руководить министерством химического и нефтяного машиностроения СССР, а в независимой Украине поработать многолетним директором упомянутого объединения имени Фрунзе.