В Украине уже арестованы российские активы более чем на 30 миллиардов гривен. В июле Шевченковский районный суд Киева передал национальному агентству АРМА корпоративные права и сумского завода "Насосэнергомаш".
Старший в семье – Владимир Матвеевич Лукьяненко – почетный гражданин Сум, один из самых влиятельных людей региона и один из последних в поколении украинских "красных директоров".
В свое время он успел получить звание Героя Социалистического Труда, руководить министерством химического и нефтяного машиностроения СССР, а в независимой Украине поработать многолетним директором упомянутого объединения имени Фрунзе.
Сейчас патриарху уже 84 года. Поэтому реальные рычаги управления бизнесом все чаще сходятся в руках его сына Владимира Владимировича Лукьяненко, гражданина Российской Федерации, совладельца группы компаний "Гидромашсервис" (ГМС), занимающей господствующее положение в обеспечении качательным оборудованием российских нефтегазодобытчиков.
Семья Лукьяненко контролирует группу компаний «Гидромашсервис» (ГМС), которая поставляет российских нефтегазодобытчиков качающимся оборудованием. Предприятия семьи обходили санкции через компании-прокладки, продолжая поставки в Россию. Поэтому Лукьяненко-старший попал в реестр СНБО Украины и под санкции.
Однако ситуация приобрела новый виток, когда приказом Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, подписанным первым заместителем Министра Олегом Можным, АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение — Инжиниринг» было внесено в реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов. Это позволило предприятию решить финансовые проблемы и избежать долговых обязательств.
Таким образом, гражданин РФ продолжает работать в Украине и получать сверхвысокие прибыли, используя свои связи и влияние для обхода санкций и избегания долговых обязательств.