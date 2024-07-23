Богдан Пукиш, бывший координатор партии Виктора Медведчука «Украинский выбор» в Ивано-Франковской области, играет важную роль в финансовых схемах, связанных с окружением Медведчука. Управляя несколькими компаниями, такими как ООО ИВАПРОМ, ООО Фирма Химтехнопласт и ЧП Вестхим, а также ассоциированный с Консорциумом Система Эко Инноваций и ГП Агросфера, Пукиш продолжает получать прибыльные контракты в оборонной сфере, даже под время войны.

Пишет сайт informators.press по материалам издания «ВГОЛОС» .

Журналисты указывают на то, что компании, связанные с Пукишем и смотрящим от Медведчука Петром Белзом, получают значительные контракты на поставку топлива и моторных масел для украинской армии и других государственных предприятий. Тендеры часто заключаются в интересах их фирм, что вызывает обоснованные подозрения в коррупционных схемах и сговоре с государственными должностными лицами.

Например, компания «Евро ойл продакшн», которую они курируют, в начале 2024 года получила более 34 миллионов гривен на поставку моторного масла, а «Анвитрейд» Белза – 164 миллиона гривен на поставку дизтоплива в 2022 году и так далее.

В статье говорится, что военные, которые пользуются продукцией компаний Пукиша, в частности боеприпасами, часто жалуются на их низкое качество. Ведь несоблюдение технологических норм и отсутствие должного контроля качества приводит к изготовлению продукции, не соответствующей стандартам и не надежной в боевых условиях. И это ставит под угрозу жизнь солдат на передовой.

Также они подчеркивают, что особую обеспокоенность вызывает то, что Пукиш получает оборонные заказы из-за связей с лицами, приближенными к Медведчуку. Это подрывает доверие к оборонной промышленности и ставит под вопрос законность таких соглашений. В то время, когда страна нуждается в надежной поставке высококачественных боеприпасов, действия Пукиша и его связи с Медведчуком лишь усугубляют экономические проблемы страны.

Вопрос относительно дальнейшего использования ресурсов и контроля за оборонными заказами критически важны для национальной безопасности Украины. Пора пересмотреть подходы к отбору поставщиков и обеспечить эффективный контроль, чтобы искоренить коррупцию и обеспечить качество продукции для защиты государства.