Интернет-издание "Граница" опубликовало расследование, в котором говорится о нелегальных схемах Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области.

Расследователи рассказывают, глава киевского ДМС легализовал в Украине "воров в законе". В частности, Асояна Нодари и Андриана Родина, именуемый в криминальном мире как Иманали. О нем тоже уже рассказывали журналисты Бигус.Инфо.

По информации инсайдеров "Границы", после расследования "Бигус.Инфо", Полузверь (он же Иманали) получил украинский паспорт на новое имя - Коваленко Андриан Михайлович.

Другой же, Асоян Нодари имеет по меньшей мере три украинских паспорта.

Он и Евгений Лембрицкий, и Александр Шавдия и Михаил Димитриус. Любитель редких фамилий. Его статус в криминальном мире – «вор в законе».



Нодари и Родин – члены клана банды известного российского криминального авторитета по псевдо Дед Хасан. Он для широкой публики стал известен через фото с Владимиром Путиным.