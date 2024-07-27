Уголовное производство могут открыть по факту получения неправомерной выгоды и легализации доходов, полученных коррупционным путем.

Соответствующее решение ВАКС ( Высший антикоррупционный суд) опубликовал в Едином государственном реестре судебных решений 24 июля.

"У меня сразу резонный вопрос - а без решения суда НАБУ дела вообще не заводит? Или заводит по каким-то своим интересам и критериям? А зачем такая избирательная борьба с коррупцией?", - задается вопросом доброволец ВСУ и политический обозреватель Кирилл Сазонов.

Следственным судьей установлено, что обжалуется бездействие уполномоченных лиц НАБУ относительно невнесения в ЕРДР сведений о возможном совершении председателем правления НЭК "Укрэнерго" ЛИЦО_8 уголовных преступлений, предусмотренных ст. 209, ст. 364, ст. 368 УК Украины, - говорится в судебном постановлении.

Ранее СБУ вместе с НАБУ задержали топ-менеджера "Укрэнерго" по подозрению в присвоении 10 млн грн на закупке бронежилетов весной 2022 года.

Сам глава НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий проходил по этому делу в качестве свидетеля.

"С самого начала было понятно, что не может за все отвечать конкретный менеджер, а первый руководитель вроде как и не при чем. Похоже, суд тоже пришел к такому решению. И смог убедить НАБУ. Следим за развитием событий", - добавил Сазонов.

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