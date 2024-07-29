11 июля в городе Винники Львовской области на территории табачной фабрики во время проведения следственных действий детективами БЭБ 50 человек спортивной внешности вместе с представителями фабрики силой вытесняли правоохранителей с территории предприятия и не допускали в помещение для проведения обыска. Двое патрульных получили телесные повреждения и госпитализированы.

Об этом пишет сайт rivne.online.

«Несколько похоже мы уже видели в Днепре, когда охрана нардепа Николая Тищенко избили ветерана российско-украинской войны. Люди, знакомые с ситуацией на фабрике, говорят, что это были тетушки Григория Козловского. Отметим, что в 2021 году "Винниковская табачная фабрика" производила 61% нелегальной табачной продукции на рынке Украины", - говорится в расследовании RIVNE ONLINE.





Журналисты обратили внимание на деятельность ОО «Жизнь», которую производители контрафактных сигарет используют для своих законотворческих манипуляций и давления на «белых» конкурентов.

«Государство начало активно бороться с производителями табачного контрафакта. И схватка на предприятии является одним из самых резонансных событий в этой области. Но на официальном сайте ОО «Жизнь» нет ни слова о том, что крупнейший контрабандист табачных изделий в стране препятствует осуществлению правосудия, оказывает физическое сопротивление полиции и представителям БЭБ.

Андрей Скипальский, давно задающий вопрос «Почему в Администрации президента не хотят бороться с контрабандой сигарет?», тоже выбирает полное молчание. Такая же позиция и у Дмитрия Купыры – исполнительного директора ОО «Жизнь». И эта реакция, точнее ее отсутствие, главных антитабачных активистов страны на происходящее в Винниках только подтверждает наши предположения», — резюмируют авторы расследования.

В статье раскрывается схема взаимодействия антитабачных активистов с политическими силами через родственные связи и финансирование ОО «Жизнь» через сетку подконтрольных ФЛП.