Из солнечной Италии пришли интересные новости. Здесь финансовая полиция изъяла у российского бизнесмена активы на сумму 41 миллион евро. Известно, что такие действия местные правоохранители совершили по обращению Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП).



Об этом стало известно благодаря сообщению местного издания Corriere Fiorentino.



По данным издания, речь идет о 68-летнем олигархе из России Алексее Федоричеве, проживающем в Монте-Карло.





Алексей Федоричев, фото: via rusmonitor

Утверждается, что он один из самых богатых людей в мире, в частности, он работает в сфере торговли сырьем, владеет портами, спонсором спортивных команд, инвестирует в химический сектор и сектор удобрений.

Также на эту новость уже отреагировали авторы Telegram-канала "Все ходы записаны", где публикуют компромат на известных чиновников, политиков и бизнесменов.

"Прокуратура Флоренции заявила, что арестовала имущество Федоричева на €41 млн в связи с расследованием и по запросу органов прокуратуры Украины. Бизнесмен, живущий в Монако, инвестировал украденные в Украине деньги в недвижимость в Тоскане, включая замок XII века Торре дель Галло во Флоренции, - пишут авторы канала., - пишут авторы канала.

Публикация "Все ходы записаны", скриншот: Telegram



В Украине против него возбуждено несколько дел. В частности, по коррупции и мошенничеству с компанией, занимающейся торговлей сельскохозяйственной продукцией, на сумму более 60 миллионов долларов, а также по отмыванию денег.

Также авторитетное издание La Repubblica сообщает, что россиянин реинвестировал часть незаконно полученных средств и получил через доверительную компанию право собственности на весь капитал компании, владеющей "большим роскошным комплексом недвижимости" во Флоренции на 3 миллиона евро.

Также под арестом оказались еще четыре объекта недвижимости стоимостью около 38 миллионов.





