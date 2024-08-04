Темная сторона криптобиржи WhiteBIT — это не только обман украинцев, но помощь в выводе денег из Украины любителям «русского мира», и активное сотрудничество со спецслужбами рф и отмывание денег.



Об этом пишет сайт Акценты.

Официальным владельцем криптовалютной биржи является харьковчанин Владимир Носов, представляющий компанию и подписывающий документы от ее имени. Партнерами Носова при основании биржи были Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев.



Имена двух девушек могут быть малоизвестны широкой аудитории, но Никита Шенцев и его отец Дмитрий хорошо известны.

Орденоносец путина и лоббист «русского мира»



Дмитрий Шенцев один из самых ярых политиков сторонников «русского мира». Стать депутатом ему помог бывший харьковский губернатор Евгений Кушнарев, который погиб от якобы случайного выстрела во время охоты, в которой также принимал участие Шенцев. Именно помощник Дмитрия Шенцева - Дмитрий Завальный был осужден за смерть Кушнарева. Хотя некоторые сомневались, что роковой выстрел сделал именно он, а не его шеф.

После смерти Кушнарева Шенцев вошел в орбиту скандального премьер-министра Николая Азарова. Там он был в тройке ярых лоббистов «русской идеи» и создания так называемой «Новороссии». Вместе с Олегом Царевым и Вадимом Колесниченко, Дмитрий Шенцев получил медали из рук президента рф владимира путина «за большой вклад в популяризацию русского языка».

1 6 января 2014 года он голосовал за диктаторские законы, которые должны были уничтожить Евромайдан. А в 2018-м году Шенцев был среди 36-ти депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Его сын Никита унаследовал любовь к «русскому миру» и также активно помогал стране агрессору укореняться в Украине - был депутатом Харьковского областного совета от пророссийской партии «ОПЗЖ». После начала войны в 2022 году - написал заявление о сложении полномочий. В СМИ неоднократно появлялась информация, что у Никиты Шенцева есть российский паспорт.

В прошлом году по распоряжению Президента Шенцева-младшего лишили гражданства Украины. По данным СМИ, сейчас оба Шенцева находятся в рф.

WhiteBIT - семейный бизнес по выводу денег «регионалов» из Украины

Идеологические друзья Шенцевых — сторонники «русского мира» и бывшие политики из ОПЗЖ и «Партии регионов» стали важным источником доходов для биржи WhiteBIT. Они регулярно используют ее для вывода денег из Украины за границу.



Во время полномасштабной войны выведенные из страны средства используются для роскошной жизни: приобретение недвижимости за рубежом, покупка элитных автомобилей и развитие бизнеса в Европе и других странах. Кроме того, семья Шенцев помогает проводить через биржу WhiteBIT российские деньги.



В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать возможный незаконный вывод средств из страны через биржу WhiteBIT и ее связи с Россией.

Именно после этого Шенцев официально продал свои акции WhiteBIT Владимиру Носову, который теперь позиционирует себя как основатель биржи. Носов активно раздает рекламные интервью в украинских СМИ, пиарит биржу WhiteBIT и даже публично осуждает коллег-конкурентов за работу на территории российской федерации.

Как Криптобиржа WhiteBIT помогает русским спецслужбам

Структура биржи включает девять компаний, одна из которых зарегистрирована в Эстонии, а другие – в Великобритании. Старейшей из них является эстонская компания. Британская компания WhiteBIT Solutions LLP располагает двумя оффшорными бенефициарами — Whitebit LTD и Coddan Nominee, зарегистрированными на Сейшельских островах по тому же адресу, что и оффшорный регистратор Nobel Capital Group.



Coddan Nominee является частью большой оффшорной сети и среди основателей компании Sofbiz. Согласно журналистскому расследованию, Sofbiz подозревают в финансировании государственного мятежа в Черногории 2016 года. Местные следователи выяснили, что 1,5 млн евро, вложенных Sofbiz в переворот, должны были быть использованы для убийства тогдашнего премьер-министра, а затем и президента Черногории Мило Джукановича. Его "вина" перед мятежниками заключалась в стремлении вступить в НАТО, почему некоторые заинтересованные стороны пытались помешать, включая даже планирование убийства.

Как часто бывает в подобных случаях, не обошлось без русского следа. Расследование группы Bellingcat и ее российского партнера The Insider обнаружило, что к перевороту причастны офицеры ГРУ российского Генштаба Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Они сотрудничали с пророссийскими политиками в Черногории и вовлекали в дело сербских граждан.

Удивительно, но даже после доведения причастности Coddan к мятежу в Черногории компанию не ликвидировали. Через несколько лет она появилась среди основателей крупной криптовалютной биржи WhiteBIT, которая, в свою очередь, тесно связана с пророссийскими политиками в Украине.

Как криптобиржа WhiteBIT кидает клиентов

Помимо помощи спецсслужбам рф WhiteBIT зарабатывает на банальном обмане клиентов. 21 ноября 2023 года, биржа обманула своих клиентов, предоставив возможность обмена монетами до официального запуска торгов. Это привело к перенасыщению рынка и резкому падению цены монеты.

Биржа объявила о начале продаж новой монеты WorldToken (WORLD), которую представила игровая студия World Challenge Game. Поскольку монета считалась достаточно надежной, многие решили стать так называемыми "ранними птичками" — первыми инвесторами, которым биржа предоставила возможность выкупить часть монет еще до официального старта торгов.

Как правило, когда торги начинаются, "ранние птички" продают часть своих активов, возвращая инвестиции и зарабатывая на разнице. Затем торги идут в обычном режиме. Но на этот раз все произошло по-другому. Биржа WhiteBIT "кинула" "ранних птичек" на значительную сумму денег. После того, как первые инвесторы получили доступ к WorldToken, биржа неожиданно забыла закрыть возможность обмена монетами до официального старта торгов. В результате, когда торги начались, рынок был перенасыщен, и ситуация вышла из-под контроля.

"Фактически, "ранние птички", которые заранее купили WorldToken, сейчас держат у себя упавшие в цене активы, хотя они были приобретены за доллар. После старта торгов токен поднялся очень слабо и почти сразу упал", — отметил участник рынка, не скрывая свое разочарование поведением WhiteBIT.

Таким образом, WhiteBIT "кинула" своих клиентов на большие суммы денег. Теперь они не знают, что делать с монетами, которые не только не принесли ожидаемой прибыли, но и нанесли ущерб.