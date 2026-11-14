Пільги та субсидії на комуналку доступні й переселенцям, і вони не скасовують щомісячних виплат на проживання. Держава прямо встановила: грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам не зараховують до сукупного доходу, коли рахують розмір житлової субсидії.

Тобто родина може водночас отримувати і виплати як ВПО, і субсидію на комуналку. Одне не позбавляє іншого, тож втратити допомогу через оформлення субсидії не вийде. Оформити субсидію можна навіть без договору оренди житла - за фактичним місцем проживання, а потрібні документи обмежуються заявою, декларацією про доходи й довідкою про взяття на облік ВПО.

Водночас є один нюанс. Отримувати субсидію одночасно за зареєстрованим місцем проживання і за фактичною адресою перебування як ВПО не можна. Доведеться обрати одну адресу, за якою і будуть рахувати допомогу.

Хто має право на житлову субсидію

Субсидію можуть оформити не лише власники житла. Право на неї мають пенсіонери, люди з інвалідністю, сім'ї з дітьми, одинокі матері й батьки, працівники з невисокими доходами, а також внутрішньо переміщені особи та орендарі квартир і будинків.

Головна умова - витрати на комуналку мають перевищувати визначену для домогосподарства обов'язкову частку платежу. Належність до категорії сама по собі не гарантує призначення: Пенсійний фонд перевіряє доходи, майновий стан і склад родини.

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Як ВПО оформити субсидію без договору оренди

Переселенці можуть оформити житлову субсидію за фактичним місцем проживання, навіть якщо не мають договору оренди. Це передбачає пункт 22 Положення №848.

Якщо договору немає, фактичне проживання підтверджують актом обстеження матеріально-побутових умов. Його організовують представники відповідних органів. Тобто безкоштовне проживання в родичів чи друзів саме по собі не позбавляє ВПО права на субсидію.

Які документи потрібні

Для оформлення субсидії ВПО потрібно підготувати:

  • заяву про призначення житлової субсидії;
  • декларацію про доходи й витрати домогосподарства;
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  • акт обстеження або інші документи, що підтверджують фактичне проживання (за потреби).

Збирати довідки про кожен вид доходу зазвичай не треба: більшість відомостей про зарплату, пенсії та соцвиплати Пенсійний фонд отримує самостійно через державні інформаційні системи.

Подати документи можна безпосередньо до Пенсійного фонду України, через електронні сервіси ПФУ або в найближчому ЦНАПі. Про необхідність проведення обстеження варто повідомити ПФУ чи виконавчий орган місцевої ради.

Що врахують у дохід

У сукупний дохід для розрахунку субсидії включають заробітну плату після податків, пенсії, стипендії, допомогу по безробіттю, грошові перекази з-за кордону та доходи від оренди майна. А от допомогу на проживання ВПО до цього переліку не включають - це прямо передбачено винятками Порядку №632.

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