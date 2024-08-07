Об этом пишет сайт Problematic.news.



Ну что ж, друзья, это эпизод нашего многосерийного шоу под названием “Украинская судебная система”. Главная героиня — Марина Анатольевна Барсук, судья с непревзойденным чувством стиля и любовью к роскошной жизни. А помогает ей в этом нелегком пути супруг — адвокат и по совместительству “волшебник” юридических дел, Виктор Барсук. Эта статья посвящена их невероятным приключениям, которые разворачиваются не только в залах суда, но и на страницах деклараций.

Судья Марина Барсук просто обожает роскошь и комфорт. Она мечтает возглавить южный апелляционный хозяйственный суд. И как же это удобно для её мужа, адвоката Виктора Барсука, который готов вложить “некоторые” средства в карьерный рост своей жены. Ведь зачем декларировать недвижимость, когда можно задекларировать парк элитных автомобилей, включая MERCEDES-BENZ S580/2021, G63AMG/2019, S600/2009 и EQV/2021? К тому же, зачем указывать недвижимость, если можно просто не указать? Гениально, не правда ли?

Ну и конечно, никаких конфликтов интересов нет в том, что муж адвокатствует в судах, где жена судит. Это, очевидно, просто совпадение. Как и их лакшери стиль жизни, задекларированные сотни тысяч евро и франков, и все это на одну судейскую зарплату! Это просто магия, достойная Дэвида Копперфильда.

Эпизоды роскошной жизни

Как и положено людям их круга, у семейства Барсуков было несколько ярких эпизодов. Например, в 2021 году они были замечены на дне рождения олигарха Павла Фукса, что, конечно, не удивительно, ведь Виктор Барсук представлял интересы Фукса в суде, где работала Марина Барсук. Такие семейные узы! Но не стоит ли задаться вопросом: не нарушает ли это элементарные этические нормы? Возможно, пора рассмотреть вопрос о лишении лицензии такого адвоката, который решает все вопросы через свою жену-судью?

А ещё был скандал вокруг Полтавского ГОКа, где Барсук действовал в интересах Коломойского и российской уголовно-финансовой группы Бабакова. Но это все мелочи, ведь для настоящих профессионалов нет никаких конфликтов интересов.



Несмотря на все эти факты, Марина Барсук продолжает давать интервью, в которых рассказывает об улучшении бизнес-климата в Украине. Конечно, с таким уровнем жизни можно с легкостью говорить о “прозрачности” и “чистоте” судебной системы. Но не стоит ли общественности задуматься: не скрывает ли такая “прозрачность” истинного положения вещей в нашей судебной системе?

Карьера Виктора Барсука: “черный юрист” и друг олигархов

Виктор Барсук – не просто адвокат, а фигура с внушительным послужным списком. Его адвокатская деятельность охватывает широкий спектр дел, включая корпоративные споры, защиту интересов крупных бизнесменов и даже политических деятелей. Барсук известен своим умением находить “серые зоны” в законодательстве и успешно использовать их для защиты интересов своих клиентов. Среди его клиентов можно найти известных олигархов, международные компании и даже представителей политической элиты.

Особенно активно начал зарабатывать во время президентства Петра Порошенко, работая на Александра Грановского, куратора юридической сферы от Порошенко. Барсук был «черным юристом», который занимался технической реализацией множества сомнительных дел. Грановский, формально будучи депутатом, практически не появлялся в Раде, проводя свои деловые встречи в дорогих ресторанах Киева. Он координировал деятельность Барсука, который в свою очередь, благодаря «ручным» судьям, выигрывал большинство юридических войн.

Барсук и его партнер по адвокатскому объединению «EQUITY» Олег Малиневский применяли рейдерские схемы, организовывая подачи одинаковых исков в разные суды, чтобы выбрать “правильного” судью. Среди их громких дел — представление интересов компаний в скандальных тендерах, защита интересов бизнесменов и политиков, а также рейдерские захваты крупных объектов недвижимости, таких как ТРЦ Sky Mall и бизнес-центр «Горизонт-Парк».

Они также представляли интересы бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, обвиняемого в краже более двух миллиардов гривен. В этом деле Барсук даже сопровождал Насирова в суд на носилках, изображая его немощным.

Одним из наиболее известных случаев, когда Барсук “кинул” клиента, был случай с владельцем группы компаний «Автоинвестстрой» Дмитрием Святашем. Барсук, будучи адвокатом «АИС», помогал Грановскому завладеть активами компании. По аналогичной схеме была проиграна серия судов ПАО «Автокраз», попавшего в сферу интересов Грановского.

Зачем смотреть криминальные драмы, когда есть такие люди, как Барсук?

Заключение: Великий карнавал продолжается

Итак, наш великий карнавал продолжается. Возможно, пришло время для серьезных изменений в судебной системе? Не стоит ли провести детальную проверку деятельности судей и адвокатов, которые настолько откровенно игнорируют этические нормы? Не пора ли лишить лицензий тех, кто использует свои должности для личного обогащения? Ответы на эти вопросы, возможно, лежат на поверхности. Но одно понятно точно: история семьи Барсук – это лишь вершина айсберга, и нам еще многое предстоит узнать об истинном положении вещей в судебной системе Украины.

В этой истории нет места для подводных течений или двусмысленных интерпретаций. Все как на ладони: одни и те же лица принимают решения, представляют интересы и получают от этого большую выгоду. И, конечно же, все это под видом “честности” и “независимости”. Но, как известно, даже самая красивая упаковка не скроет сути содержимого. Поэтому у нас остается только один вопрос: не пришло ли время навести порядок в нашей судебной системе раз и навсегда?