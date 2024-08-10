Российский адвокат, который является личным адвокатом экспрезидента Петра Порошенко, Илья Новиков получил бронирование от мобилизации через агрофирму своего работодателя.

Об этом пишет телеграм-канал «ПолитБавовна», сообщают Факты.

«Порошенко была организована и успешно реализована операция «уклонист» для известного российского адвоката Ильи Новикова, который, по нашим данным, получил украинское гражданство», - говорится в сообщении.

Как утверждает канал, в мае-июне 2024 года Новиков был оформлен на работу на винницкий агрокомплекс «Заря Подолья», который занимается выращиванием и переработкой сахарной свеклы.

Агрофирма была основана «Укрпроминвест-Агро», владельцами которого является семья Порошенко. И она активно подает списки на бронирование сотрудников.

Напомним, Новиков был адвокатом 1-го номера списка «Батькивщины» Надежды Савченко, а с 2019-го – личным адвокатом Порошенко, в том числе и по делу о государственной измене, которое расследует ГБР.