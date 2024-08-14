Криптобиржа WhiteBIT часто попадает в громкие скандалы связанные как с обманом клиентов так и с помощью спецслужбам рф.

Об этом пишет портал Акценты.



В 2023 году Национальный банк Грузии выдал лицензию новому цифровому банку Hash, одним из основателей которого является Владимир Носов, известный как официальный владелец WhiteBIT. Оппозиционная партия Единое Национальное движение Грузии заявила, что новый банк может быть использован для отмывания денежных средств из России и оказания влияния на предстоящие выборы.

Одновременно с этим, криптовалютная биржа оказалась в центре скандала: её клиенты получили возможность обмена монетами до официального старта торгов, что привело к перенасыщению рынка и резкому снижению стоимости монеты.

Эти инциденты лишь поверхностные проявления более серьёзных проблем. В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд постановил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины должно начать расследование по поводу возможного незаконного вывода средств через биржу WhiteBIT и её связи с рф.

Кто прячется за ширмой WhiteBIT

Официальным владельцем криптовалютной биржи является харьковчанин Владимир Носов, представляющий компанию и подписывающий документы от ее имени. Партнерами Носова при основании биржи были Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев.

Имена двух девушек могут быть малоизвестны широкой аудитории, но Никита Шенцев и особенно его отец Дмитрий хорошо известны.







Имя Дмитрия Шенцева в лихих девяностых в Харькове чаще всего упоминали представители криминала, но после того как он подружился с Сергеем Кушнарёвым, а через него – с его братом, городским головой Харькова Евгением Кушнарёвым он начал подниматься по политической лестнице.



В это же время Дмитрий Шенцев оказался под опекой российских криминальных структур и спецслужб. Он стал уполномоченным представителем влиятельного московского предпринимателя Михаила Алексеева.





После смерти Кушнарева Шенцев попал в ближний круг скандального премьер-министра Николая Азарова. В этом окружении он был одним из главных лоббистов «русского мира» и идеологии создания так называемой «Новороссии». Шенцев настолько усердно продвигал интересы России в Украине, что даже был награжден медалью из рук президента рф Владимира Путина «за значительный вклад в популяризацию русского языка».

Шенцев яростно боролся против Евромайдана и пытался уничтожить Революцию достоинства.



16 января 2014 года Дмитрий Шенцев голосовал за так диктаторские законы Януковича, направленные на подавление Майдана, а в 2018 году оказался среди 36 депутатов, проголосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Шенцев пропал из поля зрения и перестал посещать заседания Верховной Рады. С 24 февраля по июнь 2022 года он пропустил все заседания парламента, и в сентябре 2022 года Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение его полномочий как народного депутата Украины.

Впоследствии Шенцев «объявился» на территории страны-агрессора — России. Его сын Никита, который также способствовал усилению влияния рф в Украине, был депутатом Харьковского областного совета от пророссийской партии «ОПЗЖ». После начала войны в 2022 году он подал заявление о сложении своих полномочий. СМИ неоднократно сообщали, что у Никиты Шенцева есть российский паспорт. В прошлом году по распоряжению президента Шенцев-младший был лишен гражданства Украины. Таким образом, активная деятельность семьи Шенцевых в интересах рф подтверждена многочисленными фактами.

Но вернемся к криптобирже WhiteBIT, которая позиционирует себя как украинская компания. В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать возможный незаконный вывод средств из страны через биржу WhiteBIT и ее связи с рф.

Именно после этого Шенцев официально продал свои акции WhiteBIT Владимиру Носову, который теперь позиционирует себя как основатель биржи. Носов активно раздает рекламные интервью в украинских СМИ, пиарит биржу WhiteBIT и даже публично осуждает коллег-конкурентов за работу на территории рф.

Однако значительная часть доходов WhiteBIT — это перевод российских денег через биржу не только в Украине, но и за рубежом.



Также WhiteBIT связан со спецслужбами рф и помогает им решать финансовые вопросы по всему миру.





Криптобиржа WhiteBIT и ее связи со спецслужбами рф

Структура биржи состоит из девять компаний, из которых одна зарегистрирована в Эстонии, а остальные — в Великобритании. Самой старой из них является эстонская компания. Британская компания WhiteBIT Solutions LLP имеет двух офшорных бенефициаров — Whitebit LTD и Coddan Nominee, зарегистрированных на Сейшельских островах по тому же адресу, что и офшорный регистратор Nobel Capital Group.

Coddan Nominee является частью крупной офшорной сети и входит в число основателей компании Sofbiz. Согласно журналистскому расследованию, Sofbiz подозревается в финансировании государственного переворота в Черногории в 2016 году. Местные следователи установили, что 1,5 миллиона евро, вложенные Sofbiz в переворот, предназначались для убийства тогдашнего премьер-министра, а позже и президента Черногории Мило Джукановича. Его "вина" перед заговорщиками заключалась в стремлении присоединиться к НАТО, что не устраивало определенные заинтересованные стороны, включая тех, кто даже планировал его убийство.

Как часто бывает в подобных случаях, без российского следа не обошлось. Расследование группы Bellingcat и её российского партнёра The Insider показало, что к перевороту были причастны офицеры ГРУ российского Генштаба Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Они сотрудничали с пророссийскими политиками в Черногории и привлекали к делу сербских граждан.

Удивительно, но даже после того, как была установлена причастность Coddan к мятежу в Черногории, компанию не ликвидировали. Спустя несколько лет она вновь появилась на сцене как один из основателей крупной криптовалютной биржи WhiteBIT, которая, в свою очередь, тесно связана с пророссийскими политиками в Украине.

Еще один скандал связанный со спецслужбами рф и криптобиржей WhiteBIT разразился в 2023 году в Грузии.

Национальный банк Грузии выдал лицензию на открытие цифрового банка Hash, что вызвало критику со стороны оппозиции. Представители Единого Национального движения утверждают, что целью нового банка является легализация российских денег для использования на предстоящих выборах.

Среди основателей банка Hash — влиятельные грузинские бизнесмены Сулхан и Лаша Папашвили, а также украинский предприниматель Владимир Носов, официальный владелец WhiteBIT.

Оппозиционер Лаша Парулава выразил опасения, что российские деньги могут быть использованы в предвыборной кампании правящей партии, ссылаясь на то, что экс-министр экономики Натия Турнава, как сообщается, управляет российскими финансами. Это вызывает подозрения, что «Грузинская мечта» может привлекать российские деньги через цифровые каналы в преддверии выборов.



Как Криптобиржа WhiteBIT обманывает клиентов и уходит от налогов

WhiteBIT зарабатывает на откровенном обмане своих клиентов. 21 ноября 2023 года биржа ввела в заблуждение пользователей, позволив обмен монетами до официального начала торгов. Это привело к перенасыщению рынка и резкому падению цены монеты.

Биржа объявила о запуске новой монеты WorldToken (WORLD), представленной игровой студией World Challenge Game. Многие пользователи, считая монету надежной, решили стать "ранними инвесторами" и выкупили часть токенов еще до начала торгов.

Обычно после старта торгов такие инвесторы продают часть активов, возвращая свои вложения и зарабатывая на разнице. Однако в этот раз всё пошло не по плану. WhiteBIT обманула "ранних инвесторов" на значительные суммы. После того как первые пользователи получили доступ к WorldToken, биржа неожиданно оставила открытой возможность обмена монетами до начала официальных торгов. В итоге, когда торги начались, рынок оказался перенасыщен, и цены на монету резко упали.



"Ранние инвесторы", купившие WorldToken за доллар, теперь вынуждены держать активы, которые значительно обесценились. После старта торгов токен едва поднялся в цене и почти сразу упал", — поделился один из участников рынка, выражая разочарование действиями WhiteBIT.

Таким образом, WhiteBIT обманула своих клиентов на крупные суммы, оставив их с активами, которые не только не принесли ожидаемой прибыли, но и привели к финансовым потерям.

В Украине криптобиржа WhiteBIT используется как нелегальный обменный пункт криптовалюты. Как указано в жалобе, отправленной председателем ОО «Нон-Стоп» Кириллом Яковцом следственному судье ВАКС, ежедневный оборот WhiteBIT составляет 500 миллионов долларов США, при этом сделки проводятся без учета и налогообложения, что нарушает украинское законодательство.

Средства, полученные преступным путем, конвертировались через WhiteBIT в криптовалюту, которую затем хранили на электронных кошельках внутри биржи или на других ресурсах. С помощью технических возможностей биржи, а также через подконтрольные и фейковые аккаунты, криптовалюта обменивалась, продавалась, покупалась и участвовала в биржевой торговле. По мнению Яковца, WhiteBIT контролируется Дмитрием Шенцевым и его сыном Никитой, и учитывая их пророссийские взгляды и гражданство РФ, эти средства могли использоваться для финансирования терроризма и поддержки военной агрессии против Украины.

Яковец также считает, что деятельность WhiteBIT фактически является финансовой пирамидой, через которую Владимир Носов и его сообщники обманывают инвесторов и клиентов, завладевая их средствами без обеспечения, что в будущем может привести к краху биржи и утрате средств инвесторов.