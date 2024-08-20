Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar и компания "Газпром" (РФ) достигли договоренности о расширении стратегического партнерства.



Об этом пишет азербайджанское издание Report .

"Взаимовыгодное, партнерское взаимодействие "Газпрома" и Socar динамично развивается. В частности, речь идет о проекте "Север-Юг", о подписании в сентябре этого года программы комплексного научно-технического сотрудничества. Достигнуты договоренности о расширении разнопланового стратегического партнерства", - сообщил глава "Сегодня". "Газпрому" Алексей Миллер.

Именно Socar планирует обеспечивать транзит газа в Европу через Украину.

На сегодняшний день Азербайджан не имеет свободных ресурсов для транзита газа по территории Украины, поскольку из добытых 36 млрд товарного газа 24 млрд идет на экспорт.

Так прокомментировал в эфире Украинского Радио переговоры о транзите природного газа из Азербайджана в Европейский Союз директор энергетических программ Центра Разумкова, энергетический эксперт Владимир Омельченко.

Азербайджанская государственная нефтяная компания Socar покупает российский газ, который становится ее собственностью и уже, как собственность Socar, транзитируется по территории Украины в страны ЕС. А зарабатывает прежде всего Газпром — Socar получает только комиссионные. "Это фейковый проект, который Россия хочет упаковать якобы азербайджанским газом".

Эксперт добавил, что сегодня Россия поставляет в ЕС около 13 млрд кубометров газа через Украину и 15 млрд кубометров через Турцию. Украина может сохранить транзит российского газа в обмен на то, что Россия возвращает ЗАЭС под полный контроль, резюмировал Владимир Омельченко.

В конце этого года завершается контракт между Украиной и Россией, между Нафтогазом и Газпромом по транспортировке российского газа по территории Украины к потребителям в Европейском Союзе. Обсуждается, что украинской газотранспортной системой может направляться в Европу газ азербайджанский. У Азербайджана немало газа, он его поставляет разным странам, но не по территории Украины. Чтобы из Азербайджана доставить газ в Украину, в нашу газотранспортную систему нужно, чтобы он перешел, очевидно, по российским трубам. Как технически реализуется азербайджанский газ?



Это напоминает схему РосУкрЭнерго с туркменским газом, когда реально туркменского газа не было – это был российский газ под видом туркменского. Не может это быть азербайджанский газ, а исключительно российский, потому что на сегодняшний день Азербайджан не имеет свободных ресурсов для транзита газа по территории Украины, поскольку он добывает 36 млрд товарного газа, 24 млрд идет на экспорт, 12 из 24 идет Украине и ЕС, около 10 потребляет Турция, около двух с половиной – Грузия. Другое потребляет сам Азербайджан. Свободных возможностей Азербайджана поставлять этот газ нет транзитом через Украину. И этот газ идет через TANAP — (трансанатолийский газопровод из Азербайджана через Турцию в Европу — ред.) — так называемый проект через Турцию, а затем через трансадриатический трубопровод в Грецию, Албанию и Италию. Никаких ресурсов на сегодняшний день Азербайджан для транзита газа по территории не имеет. Поэтому это, я бы сказал, фейковый проект, который Россия хочет упаковать якобы азербайджанским газом.