Геннадий Сикалов – небезызвестный в Полтаве деятель, позиционирующий себя как общественного активиста и разоблачителя коррупции во властных кабинетах города.

Об этом пишет портал Акценты .

Политическую карьеру он начал в 2006 году как помощник на общественных началах народного депутата от Партии Регионов Николая Лисина, олигарха и бизнес-партнера экс-министра экологии Николая Злочевского. Но уже в 2007 году оказался в противоположном политическом лагере и стал помощником Сергея Харовского (Блок "Наша Украина – Народная самооборона").

Политическая звезда Сикалова начала сходить в 2009 году, когда НАК "Недра Украины", в рамках процесса реорганизации, решило ликвидировать одно из 14 дочерних предприятий – ГП "Полтаванефтегазгеология".

Генеральный директор предприятия Геннадий Сикалов сопротивлялся, даже пытался организовать "майдан" под Кабмином. Но положительного результата это не дало, предприятие обанкротилось, оставив после себя многомиллионные долги по заработной плате.

Геннадий Сикалов

Для многих полтавчан Геннадий Сикалов запомнился как эксрадник министра геологии и природных ресурсов во времена Януковича. Сегодня многие говорят, что Сикалов из-за шантажа и медиа атаки на бизнесменов зарабатывает на жизнь.

Схема банальна – он размещает несколько публикаций в СМИ и предлагает прекратить атаку за кругленькую сумму.

Вот несколько фактов из биографии Сикалова:

в начале 1990-х сидел в колонии за рэкетирство
в 1999 г. смертельно ранил человека
был помощником народного депутата от Партии Регионов
благодаря поддельным документам занял высокий государственный пост
находился в межгосударственном розыске
как выяснили в ходе журналистских расследований, рейдернул песчаный карьер в Полтавской области
Венцом политической карьеры Сикалова стало его участие в мэрских выборах в 2015 году. Так или иначе, но с более чем скромным результатом в 0,85% Сикалов "пролетел" мимо столь желанного мэрского кресла и сосредоточился на так называемой "общественной работе".

Он стал инициатором и участником многочисленных скандалов на сессиях областного и городского советов.