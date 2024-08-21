Об этом пишет портал Акценты .
Политическую карьеру он начал в 2006 году как помощник на общественных началах народного депутата от Партии Регионов Николая Лисина, олигарха и бизнес-партнера экс-министра экологии Николая Злочевского. Но уже в 2007 году оказался в противоположном политическом лагере и стал помощником Сергея Харовского (Блок "Наша Украина – Народная самооборона").
Политическая звезда Сикалова начала сходить в 2009 году, когда НАК "Недра Украины", в рамках процесса реорганизации, решило ликвидировать одно из 14 дочерних предприятий – ГП "Полтаванефтегазгеология".
Для многих полтавчан Геннадий Сикалов запомнился как эксрадник министра геологии и природных ресурсов во времена Януковича. Сегодня многие говорят, что Сикалов из-за шантажа и медиа атаки на бизнесменов зарабатывает на жизнь.
Схема банальна – он размещает несколько публикаций в СМИ и предлагает прекратить атаку за кругленькую сумму.
в начале 1990-х сидел в колонии за рэкетирство
в 1999 г. смертельно ранил человека
был помощником народного депутата от Партии Регионов
благодаря поддельным документам занял высокий государственный пост
находился в межгосударственном розыске
как выяснили в ходе журналистских расследований, рейдернул песчаный карьер в Полтавской области
Венцом политической карьеры Сикалова стало его участие в мэрских выборах в 2015 году. Так или иначе, но с более чем скромным результатом в 0,85% Сикалов "пролетел" мимо столь желанного мэрского кресла и сосредоточился на так называемой "общественной работе".
Он стал инициатором и участником многочисленных скандалов на сессиях областного и городского советов.