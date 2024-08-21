Политическую карьеру он начал в 2006 году как помощник на общественных началах народного депутата от Партии Регионов Николая Лисина, олигарха и бизнес-партнера экс-министра экологии Николая Злочевского. Но уже в 2007 году оказался в противоположном политическом лагере и стал помощником Сергея Харовского (Блок "Наша Украина – Народная самооборона").

Политическая звезда Сикалова начала сходить в 2009 году, когда НАК "Недра Украины", в рамках процесса реорганизации, решило ликвидировать одно из 14 дочерних предприятий – ГП "Полтаванефтегазгеология".

Генеральный директор предприятия Геннадий Сикалов сопротивлялся, даже пытался организовать "майдан" под Кабмином. Но положительного результата это не дало, предприятие обанкротилось, оставив после себя многомиллионные долги по заработной плате.

Геннадий Сикалов

Для многих полтавчан Геннадий Сикалов запомнился как эксрадник министра геологии и природных ресурсов во времена Януковича. Сегодня многие говорят, что Сикалов из-за шантажа и медиа атаки на бизнесменов зарабатывает на жизнь.

Схема банальна – он размещает несколько публикаций в СМИ и предлагает прекратить атаку за кругленькую сумму.