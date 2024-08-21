Профильный журналист информационного агентства "Стоп Коррупции" Игорь Хмурый исследует актуальную тему для украинского общества, а именно - выработку и поставку бронезащиты для ВСУ. На своей странице в соцсети он продолжает рассказывать своим читателям детали дел прямых соглашений Государственного оператора тыла с украинскими производителями бронезащиты. На этот раз, не дождавшись ответа от ДОТа, Хмурый обратился к поставщикам.

Пишет сайт Багнет.



"Решаем задачку от ДОТ на 3,7 млрд", - начинает сообщение журналист.

Отметим, что ранее "Государственный оператор тыла" рассказал, что из 10 контрактов на бронежилеты стоимостью свыше 3,7 млрд грн за полные семь месяцев было выполнено лишь 27,35%.

"Кто именно из четырех законтрактованных поставщиков сколько уже закрыл – нам детализировать не захотели даже со второй попытки", - отмечает Хмурый.

Учитывая эти обстоятельства, команда "СтопКора" направила запросы четырем украинским компаниям-производителям бронезащиты (ООО "НПП "ТЕМП-3000", ООО "Харьковский завод средств индивидуальной защиты", ООО "УКРТАК.ЮА", ООО "АК-Инвестпром") , чтобы раскрыть индивидуальные детали срыва снабжения бронежилеты.

“Мы попросили предоставить информацию – сколько бронежилетов ДОТ заказал, и сколько уже поставлено? Ну и ответить на тезис заместителя министра обороны относительно неспособности закрыть потребности армии в бронежилетах силами отечественных производителей. А точнее - способны ли эти компании увеличить объемы поставок и что может мешать?”.

В завершение эксперт отметил, что по закону, на ответ компании есть 5 рабочих дней. Поэтому надеется, что на следующей неделе прояснится ситуация.

"Увидим у кого "рыльце в пушку", а кому скрывать нечего".

