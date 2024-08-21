Адвокат Елена Исаевская требует от партии «Европейская Солидарность» дать ответ, остается ли до сих пор Петр Порошенко диаконом УПЦ (МП).

Соответствующие запросы она направила в «Евросолидарность», а также в Украинскую православную церковь (УПЦ (МП)), пишет «Закон и бизнес».

В запросе адвокат ссылается на информацию в СМИ о том, что народный депутат и бывший президент Петр Порошенко был рукоположен в дьяконы и участвовал в религиозных церемониях церкви Московского патриархата.

Также адвокат интересуется, когда именно Порошенко был рукоположен в дьяконы и продолжает ли он выполнять эту функцию. А если лишен сана – то когда это произошло и на каком основании.

Напомним, вчера Верховная Рада приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ.

Как известно, Порошенко долгое время был активным прихожанином УПЦ (МП) и был рукоположен в дьяконы на Троицу в 2009 году.

Порошенко продолжал вести бизнес в России даже после аннексии Крыма в 2014 году. В частности, в Липецке работала его кондитерская фабрика.

Также Порошенко обвинялся в сговоре с РФ и боевиками «ЛДНР» во время боевых действий в 2014-2015 годах для закупки угля на оккупированном Донбассе. Он напрямую давал указания договариваться с Путиным.

В этот же период в интернете был опубликован разговор между президентами Украины и РФ, во время которого Порошенко сказал Путину «Жму руку! Обнимаю!».