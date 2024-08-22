У Национального банка Украины накопились претензии к черниговскому "Поликомбанку".



Как сообщает сайт "Факты", регулятор недоволен тем, что банк кредитует компании, связанные с собственниками, а также предупредил о нарушении законодательства об отмывании денег. Если до конца года банк не исправится, его ждет удел аналогичных банков, ликвидированных в 2014-2016 годах.

"Поликомбанк" принадлежит братьям Александру и (45%) Юрию (23%), а также их отцу Николаю Тарасовцу (4%).

Главными же заемщиками банка есть другие бизнесы семьи Тарасовец, в частности, строительная компания “ОСНОВА-БУД-7”, о чем Николай Тарасовец признался в своем интервью. Управляют компанией Юрий и Александр, также им принадлежат ООО "Черниговгорстрой" и ЖК "Комфорт".

Финансовый результат "Поликомбанка" за 2023 год составил 1,1 млн после налогообложения, или всего 27 тысяч долларов.

За счет обычных вкладчиков банк финансирует строительства, которые ведут его же акционеры. Людей поощряют вкладывать деньги, которые затем выдаются в виде кредитов компаниям Тарасовцов.

“Банк – только инструмент, который в случае чего будет легко покинуть. Однако сейчас рынок недвижимости переживает свои худшие времена, особенно из-за войны, близость Чернигова к границе со страной-агрессором и постоянные обстрелы города. Поэтому "ОСНОВА-БУД-7" оказалась в тяжелом положении, и существует высокая вероятность того, что проблемы застройщика станут проблемами "Поликомбанка" и, как следствие, его вкладчиков", - говорится в материале.

Девелопер "ОСНОВА-БУД-7" уже имеет проблемные объекты. В частности, это замороженное строительство дома по адресу ул. Мазепы, 23, который должен был ввести в эксплуатацию в 2021 году, и район Масаны, где Тарасовцы нарушили условия контрактов с покупателями.

В апреле 2023 года Нацбанк уже предупредил "Поликомбанк" о нарушении требований Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Национальное рейтинговое агентство "Рюрик" решило не включать в свои рейтинги "Поликомбанк": его депозиты и кредиты не считаются надежными.

Сейчас НБУ приказал "Поликомбанку" провести докапитализацию до конца года, поскольку у его залоговых активов нет подтвержденной стоимости. Также банк должен провести реструктуризацию инсайдерского кредитного портфеля, то есть получить от заемщиков реальные залоги.

Поскольку таким заемщиком является "ОСНОВА-БУД-7", то, скорее всего, ни первое, ни второе условия выполнены не будут, что вероятно приведет к ликвидации "Поликомбанка".