Вдали от украинских реалий, ведет роскошную жизнь бывший руководитель Восточного регионального управления ГНС Богдан Николаевич Катрушин.





Об этом пишет сайт lenta.ua. Богдан Катрушин, известный своим прошлым в высших эшелонах налоговой службы Украины, проживает в Испании. Об этом, в частности, говорит его недавно представленная декларация.

А кто это вообще такой?



Катрушин Богдан Николаевич – люстрированный чиновник, который, после люстрации, незаконно был восстановлен в налоговой благодаря купленному решению суда Катрушин Богдан Николаевич, приказом Миндоходов от 16.03.2015 №178-о был уволен с должности первого заместителя начальника ГУ Миндоходов в АРК на основании Закона «Об очищении власти», где он работал с 04.06.2013.





Катрушин обжаловал приказ в суде, мотивируя его тем, что его должны были уволить не 16.03.2015 в связи с люстрацией, а 29.08.2014 по собственному желанию в связи со вступлением в Национальную академию государственного управления при Президенте Украины. Уже и Крым был в оккупации, но Богдан Николаевич продолжал занимать должность заместителя Крымской налоговой. Редкий проходимец. После окончания учебы в академии, Катрушин 18.03.2016 обратился в ГФС с просьбой предоставить ему должность в органах ГФС, на что получил отказ в связи с тем, что он не может занимать должность в соответствии с Законом «Об очищении власти». Решением Киевского окружного административного суда от 20.01.2020 по делу №810/2057/16, оставленного по-прежнему постановлением Шестого апелляционного административного суда от 21.09.2020, суд обязал ГНС предоставить Катрушину Б.М. должность, которая не ниже, равноценной по оплате труда и характеру деятельности должности, определенной договором-направлением на обучение в академию. Как ему удалось получить такое решение суда? Всё просто! Катрушин, с целью манипуляции автоматизированной системой распределения судебных дел, подал в суд 10 одинаковых исковых заявлений (дела № 810/1640/16, 810/1654/16, 810/1743/16, 810/1744/16, 81 16, 810/2055/16, 810/2056/16, 810/2057/16, 810/2058/16, 810/2059/16) и избрал таким образом себе судью Кушнову О.А., которая рассмотрела дело как следует Катрушину. А кто у нас такая, кстати, судья Кушнова? Если широкими мазками, то пробы там ставить негде. Активно фигурирует на «пленках Вовка» и восстановила судью Львова с российским паспортом в должности А что Налоговая. А ничего! Как водится при сопровождении подобной категории дел, она была слита! ГФС подает в Верховный Суд бестолковую, формально составленную кассационную жалобу без уплаты судебного сбора, которую суд возвращает. Также суд разъясняет ГФС о возможности повторного подачи жалобы. Но ни ГФС, ни ГНС (как правопреемник) жалобу повторно не подают.

К слову, правопреемник это только формальность. Дело в ГФС сопровождали люди, которые перешли на работу в ГНС и должны были обеспечить его сопровождение. Благодаря стараниям Алексея Любченко, Катрушин в октябре 2020 года был назначен первым заместителем начальника ГУ ГФС в Херсонской области и сразу же переведен на должность заместителя ГУ ГНС этого же региона. В декабре 2020 года Богдан Катрушин возглавил Восточное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Вот такова реализация Закона «Об очищении власти» в системе органов ГНС. Неоднократно уволен и неоднократно восстановлен налоговик Катрушин (из команды орденоносного генерал-майора налоговой милиции Низенко А. В.) в Днепре сразу же оседлал свой любимый конек - НДС. Вместе со своим заместителем Субботой они начали активно доить крупный бизнес. Одна из схем предусматривала перенаправление клиентов с заблокированными налоговыми накладными на юридическую компанию друга и кошелька катрушина Дениса Давидовича Статникова. Денис Статников под видом юруслуг по разблокированию налоговых накладных неплохо обещал бизнес. 1 апреля 2022 года Катрушина уволили с должности руководителя Восточного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

«Реальным поводом для увольнения стала его многолетняя коррупция, на которую уже просто нельзя было закрывать глаза. Он зарабатывал на давно известных всем схемам, например, блокировку налоговых накладных или их разблокировку. Стандартная история: намеренно создать проблемы крупным компаниям, а затем за вознаграждение решать вопросы. Это классика налоговой коррупции, которая «кормила» Катрушина много лет, пока он уже совсем не обнаглел и не наладил процесс в промышленных масштабах. На этом и погорел», – рассказывает источник в правоохранительных органах.

Катрушин сразу обжаловал увольнение в суде, выиграл дело, возобновился в должности и отсудил компенсацию за вынужденный прогул! И это при том, что сразу после начала войны Катрушин бежал в Испанию, прихватив с собой своего подельника Дениса Статникова (незаконно пересек границу с Молдовой на авто 22 марта 2022).

Только вдумайтесь: налоговая крыса, всю жизнь паразитировавшая на государстве, сбежала с началом войны в Испанию, откуда продолжает тянуть миллионы гривен из бюджета воюющей страны!

И хотя подруга Катрушина Татьяна Кириенко и отрицает, что Катрушин работает в налоговой, это правда только на половину. Ибо он возобновился решением суда и ждет удобного момента, чтобы решить со своим очередным назначением. На вполне законных основаниях, потому что налоговая сознательно проиграла суды!

Формально Катрушина уволили за то, что он, в течение минимум полугода, так и не смог правильно оформить документы для получения доступа к гостайне, чем заблокировал работу всего управления.

Неужели такой опытный чиновник не мог заполнить нужные документы? Конечно в состоянии. Вот только компетентные органы отказались их визировать.

Во-первых, у Катрушина был многолетний активный бизнес из РФ по покупке железнодорожных вагонов с последующей их сдачей в аренду в Украине.

Во-вторых, его работа в Крыму в 2014 г. на позиции заместителя Крымской налоговой вызывает много вопросов. Как-то получилось, что все руководство Крымской налоговой благополучно вернулось в Украину во время захвата Крыма россиянами, а вот все базы данных, документы и прочее благополучно перекочевало в руки россиян.

По словам источников в правоохранительных органах, Катрушин после своего увольнения сломя голову уехал в Испанию, прихватив с собой все «честно заработанное» за годы на государственной службе, потому что прекрасно знал, что правоохранители уже готовили подозрение на его имя из-за его коррупционных сделок и сотрудничества с Россией.

А уже в Испании Катрушин разгулялся нешуточно, тратя все «честно заработанное» в Украине на новую жизнь.

Как настоящие «предприниматели», Катрушин со Статниковым вместе с супругами основали компанию Sk Costs Capital Invest SL, скромно разместив свой бизнес в живописном городе Малага, недалеко от роскошной Марбельи. В компании – не менее скромные активы: восемь квартир и восемь нежилых помещений, которые парочка Катрушин-Статников сдает в аренду

Но это только верхушка айсберга. Согласно декларации Катрушина за 2022 год, в Украине у него осталось не менее скромное здание в Буче площадью 1462 кв. м, семь земельных участков в том же городе, три гаража, два машино-места и четыре квартиры в Киеве, один из которых занимает 242 кв. м. И, конечно, как настоящему ценителю автомобилей, ему удалось собрать коллекцию из четырех машин: два LAND ROVER, включая новенький RANGE ROVER SPORT 2020 года за более 2 миллионов гривен, а также Volkswagen Touareg и Volkswagen Multivan.

Но это еще не все. Катрушин задекларировал коллекцию монет, ювелирных изделий и произведений искусства, но их стоимость он, конечно, называть не захотел.

Его жена Людмила также не отстает: она является владелицей кучи недвижимости и совладелицей шести компаний, одна из которых, кстати, специализируется на судах с налоговой - настоящий семейный бизнес. Но вот что действительно интересно: Людмила смогла одолжить их испанской компании почти полмиллиона евро. Возникает логичный вопрос: как и когда НБУ разрешил вывод этих средств из Украины?

И это при том, что за всю жизнь Людмила Катрушина реально работала лишь чуть-чуть в далекой молодости обычным менеджером Vodafone. Все остальное время она номинально обслуживает коррупционное состояние мужчины.

СМИ рассекретили фото «испанского дома» Катрушина. Впрочем, этот домик больше похож на роскошный дворец, который может себе позволить разве что очень богатый европеец или украинский налоговик Богдан Катрушин.

Только официально Катрушин декларирует около миллиона евро на личных счетах в зарубежных банках! А сколько всего оформлено на родственников и подставных лиц?

Большой вопрос к НАБУ, САП, НАПК, почему до сих пор государство не начало охоту за коррупционным состоянием одиозных чиновников-коррупционеров? Вместо того, чтобы активно способствовать возвращению необоснованного состояния государству, и беглых коррупционеров и их сообщников в Украину, что мы видим? Тишину. Но так быть не должно. Надеемся, что все коррупционные активы будут быстрее взысканы в пользу государства, а ни одно коррупционное преступление и сотрудничество с врагом не останутся без наказания.





