К тому же, 24 ноября 2023 года, Альперин завел на завод своих людей. Председателем правления был назначен его друг и бизнес-партнер Владимир Кушнерук. Ранее членами Наблюдательного Совета стали Маргарита Бондарь, Сергей Фокин и Олег Поздняков.





По информации источников издания "Информатор" в правоохранительных органах, все эти лица связаны с Альпериным и работали в его компаниях. С их помощью контроль над предприятием и лакомым куском земли на Арнаутской в ​​Одессе может получить подсанкционный Альперин.





Также следует напомнить нашим читателям, что он лишен гражданства Украины и введены персональные санкции. НАБУ задержало Альперина по подозрению в причастности к коррупции на таможне и контрабанде, ущерб от которой составил 77,7 миллиона гривен. Он вышел под залог и скрылся.



