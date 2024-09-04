Оказалось, что так называемый "крестный" контрабанды Альперин может буквально за бесценок приобрести акции и кусок земли завода в центре Одессы. В этот раз речь идет о приватизации государственного пакета акций (50% уставного капитала) ПАО "Машиностроительное производственное объединение Орион".
Стартовая цена актива – почти 4,4 млн. грн. Общая площадь – 46116,4 м². Плановая дата торгов – 5 сентября 2024 года.
Об этом стало известно благодаря сообщению одного из украинских изданий.
К тому же, 24 ноября 2023 года, Альперин завел на завод своих людей. Председателем правления был назначен его друг и бизнес-партнер Владимир Кушнерук. Ранее членами Наблюдательного Совета стали Маргарита Бондарь, Сергей Фокин и Олег Поздняков.
По информации источников издания "Информатор" в правоохранительных органах, все эти лица связаны с Альпериным и работали в его компаниях. С их помощью контроль над предприятием и лакомым куском земли на Арнаутской в Одессе может получить подсанкционный Альперин.
Также следует напомнить нашим читателям, что он лишен гражданства Украины и введены персональные санкции. НАБУ задержало Альперина по подозрению в причастности к коррупции на таможне и контрабанде, ущерб от которой составил 77,7 миллиона гривен. Он вышел под залог и скрылся.