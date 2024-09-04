Бывший народный депутат Борислав Береза ​​еще в марте выехал из Украины через пункт пропуска «Староказачье» с Молдовой и больше не возвращался. Об этом говорится в расследовании издания «Закон и бизнес».

«Последние полгода он настойчиво позиционировал в соцсетях, что находится в Украине, создавая впечатление прямого участия в защите страны. Но фактически Береза ​​во время войны сбежал из Украины, хотя вместе с тем пропагандирует патриотизм и необходимость защищать Родину в социальных сетях, аккаунты в которых ведет, как оказывается, из-за границы», – отмечает издание.

Журналисты настаивают, чтобы Береза ​​предоставил хоть какие-то доказательства, опровергающие его выезд за границу. Но экс-нардеп не смог этого сделать. Он попытался оправдаться, опубликовав свое якобы свежее фото возле таблички Днепровского районного в Киеве ТЦК, но впоследствии очень быстро удалил его.

А 1 сентября Береза ​​опять опубликовал фото – в военной форме с автоматом и подписью, что «1 сентября в жизни было и такое». Но внимательные читатели поймали его на манипуляции: обратили внимание, что на фото видны тюльпаны и нарциссы, которые в сентябре точно не цветут.

В то же время источники подтверждают, что у Березы, кроме украинского, есть также израильский паспорт, полученный в 1993 году, когда он проживал в Израиле.

Также есть данные, что в 2022-2024 годах семья Березы (жена, дети и мать) в разное время уехала из Украины. Сам он за 2,5 года войны пересекал границу 21 раз, пока не уехал окончательно.

Издание отмечает, что если Береза ​​намерен баллотироваться в парламент снова, у него остается около 30 дней, чтобы вернуться в Украину.

По данным СМИ, будучи нардепом, Береза ​​скрывал свое состояние: элитную недвижимость оформляли на жену по ценам в несколько раз ниже рыночных. В частности, квартиру в Киеве площадью почти 300 кв. метров, складское помещение и другое имущество.

На самого экс-нардепа в 2008 году был оформлен дом в Киевской области общей площадью 91,2 кв. м., а в 2021 году – автомобиль Audi Q7.

Напомним, в 2022 году экс-нардеп отказался подписывать повестку и вызвал полицию. А потом скрывался в женском монастыре.

По данным СМИ, Береза ​​входит в так называемый пул блогеров экс-президента Петра Порошенко, чьи дети скрываются от службы в армии в Лондоне. Также уклоняются от мобилизации адвокат Порошенко – Игорь Головань, его брат и сын.