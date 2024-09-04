Власть Порошенко сделала все возможное, чтобы добровольческие подразделения не вышли из Иловайского котла в 2014 году, ведь именно они могли стать движущей силой Майдана против экс-президента.



Об этом говорится в спецпроекте «Рівне online» - расследовании, посвященном годовщине Иловайской трагедии.

Пишут Українські новини.

По словам непосредственных участников тех событий, при планировании и проведении операции командованием страны во главе с Порошенко были допущены грубые ошибки, которые привели к сотням смертей со стороны украинских сил.

«Не исключаю вариант, что Иловайск был спланирован. Я могу гарантированно сказать, что тогдашняя власть сделала все, чтобы добровольцы не вышли оттуда», - рассказывает участник Иловайской операции, военный Алексей «Сталкер».

По его словам, в Иловайске был фактически уничтожен костяк нового Майдана, который мог бы подняться против Порошенко.

«Почему абсолютно все, кроме «Айдара», добровольческие подразделения сражались в Иловайске? Это были представители определенных групп, которые были на Майдане. Это те люди, которые скинули Петра Алексеевича с бульдозера. Это те, кто его не поддерживал и это те, кто, если бы не война, сбросили бы его новым Майданом», - отмечает «Сталкер».

В сюжете также говорится о большом количестве ошибочных решений и постоянной ложной информации со стороны верховного главнокомандующего того времени Порошенко, о чем рассказывали свидетели событий.

«Петр Алексеевич сказал, что они (украинские добровольцы – прим. ред) будут держать позиции, что Порошенко собрал танковый резерв для того, чтобы выбить врага с позиций под Иловайском и сделает все возможное, чтобы деблокировать добровольцев и сказал такую ​​фразу, что «мой сын под Иловайском». Это оказалось неправдой», – рассказал журналист Юрий Бутусов.

Как сообщалось ранее, 14 августа 2017 г. Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования событий в Иловайске. Единственным виновником трагедии в тексте названы вооруженные силы российской федерации. В то время Генпрокуратуру возглавлял кум Порошенко Юрий Луценко.