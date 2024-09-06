Председателя Львовской ОВА (ЛОВА) Максима Козицкого разоблачили в использовании 25 млн грн из бюджета на строительство дороги, ведущей в гостиницу, которую, вероятно, построил отец чиновника Зиновий Козицкий.



Об этом пишет NGL.media. По данным СМИ, Зиновий Козицкий построил в Сходнице большой гостинично-развлекательный комплекс. Также отец главы Львовской ОВА, по данным журналистов, собирается строить там еще одну гостиницу и, вероятно, лыжную трассу.



Отель построен на улице Горной и о ее реконструкции за 25 млн грн говорится в расследовании СМИ.

Реконструкцию этой улицы общей стоимостью 12,76 млн грн начали осенью 2021 года, однако подрядчик – турецкая компания "Онур" – успел до конца года отремонтировать за счет госбюджета лишь незначительный отрезок на 1,9 млн грн. Следующие полтора года о завершении проекта не упоминали из-за полномасштабной войны.

В начале июня 2023 года поселковый председатель Сходницы Иван Пиляк обратился к председателю Львовской ОВА с официальным письмом, прося продолжить ремонт на средства уже областного бюджета.

Вскоре Козицкий согласовал продолжение реконструкции, стоимость которой за полтора года простоя выросла почти вдвое – до 25 млн. грн. Раньше для выделения денег необходимо было решение областного совета, однако за последние два года депутаты полностью потеряли влияние на распределение областного бюджета, которым теперь распоряжается исключительно ЛОВА.

Реконструкция улицы Горной в Сходнице оказалась самой дорогой из списка дорог, профинансированных ЛОВА в 2023 году.

Улица Горная - это крутая боковая улочка на окраине Сходницы, по обе стороны которой широко разбросаны менее десятка домов, в том числе заброшенных, и небольшой отель.

Обновленная почти двухкилометровая улица с гладким асфальтом и фонарями освещение проезжей части повлияет только на один объект, расположенный формально за пределами Сходницы на вершине холма.

Там стоит уже готовый к открытию роскошный комплекс отдыха, который принадлежит Зиновию Козицкому, отцу Максима Козицкого.

Кроме отеля на 60 номеров, самый дешевый из которых стоит от 9900 грн/ночь, здесь достраивают еще 11 отдельных коттеджей. Все это вместе позиционируют как "велнес-курорт Панорама Сходница".

Строительством гостиницы занималась компания "Нормаз плаза", совладельцем которой является Зиновий Козицкий.



Земельный участок общей площадью почти 9 га, на котором расположен новый гостинично-развлекательный комплекс, юридически принадлежат компании "Нормаз плаза", выступившей заказчиком строительства.

Приблизительно в двух километрах от "Панорамы Сходница" дальше в горы расположен хутор Гута. В августе этого года по меньшей мере четыре гектара в Гуте перешли в собственность Зиновия Козицкого и его бизнес-партнера Элеоноры Тертической.

Местные убеждены, что здесь будут строить новый большой комплекс отдыха.

Дорогу в Гуту значительно расширили и обезопасили от подмывов, обустроив несколько гидротехнических сооружений. Расширенный и укрепленный отрезок протяженностью около 1,7 км завершается как раз у участков Козицкого и Тертического.

Дорога до хутора Гута усеяна строительной техникой турецкой компании "Онур", которая построила и первый почти двухкилометровый отрезок к "Панораме Сходница".

Если первую часть дороги заказывал Сходницкий поссовет, а оплачивали работу из областного бюджета, то вторую часть заказал и оплачивает частный инвестор. В "Онуре" отказалась раскрыть его имя.

Впоследствии журналисты узнали, что заказчиком реконструкции дороги в Гуту является ООО "Нормаз Плаза", а стоимость проекта составляет 24,45 млн. грн.

Стоимость реконструкции примерно 1700 метров лесной дороги соизмерима со стоимостью ремонта и освещения ул. Горной протяженностью 1,9 км, который обошелся в 25 млн. грн. Таким образом, общая стоимость составит почти 50 млн грн, из которых половина оплачена на средства налогоплательщиков.

Решение о таком использовании бюджетных денег принимал председатель Львовской ОВА, что является очевидным конфликтом интересов – единственным же реальным выгодоприобретателем наибольшего расхода ЛОВА на дороги в 2023 году оказалась компания его отца.

Максим Козицкий отказался от комментариев, переадресовав вопросы журналистов своему заместителю Юрию Бучко, который убеждает, что у ЛОВА ничего не знают об этой дороге в Сходнице.