Журналист Юрий Бутусов, чтобы избежать ответственности за уклонение от службы в армии, явился в ТЦК на следующий же день после принятия закона о мобилизации, чтобы оформить отсрочку. А получив ее, он в тот же день в своих соцсетях призвал всех присоединяться к 13 бригаде НГУ «Хартия» и публично возмущался низкими показателями мобилизации.

Об этом пишет «Закон и бизнес» со ссылкой на источник в Дарницком районном в Киеве ТЦК и СП, куда обратился журналист.

Свое ходатайство об отсрочке он подал уже 12 апреля, а сам закон был проголосован накануне.

«За два года полномасштабной войны ни разу не приходил в ТЦК и не обновлял данные. То есть впервые появился только после принятия закона, которым усиливалась ответственность за нарушение правил военного учета, чем проявил свою трусость. При этом лицемерно фотографировался в каске и бронежилете», - отмечает издание.

По данным источников, Бутусов получил отсрочку сразу в день обращения, как мужчина, который содержит трое и более несовершеннолетних детей. Она действует до 11 апреля 2025 года включительно.

При этом ранее, по данным СМИ, Бутусов уклонялся от мобилизации, ссылаясь на плохое зрение из-за избиения «Беркутом» в декабре 2013 года.

«Когда встал вопрос о том, чтобы присоединиться к Силам обороны, Бутусов не поддался на собственные призывы и посты о легкости и даже «веселости» военной службы», – отмечает издание.

Напомним, ранее журналист одобрительно оценивал Минские договоренности, которые в конечном итоге привели к полномасштабному нападению России на Украину.

Также, по данным СМИ, от армии уклоняются и другие антикоррупционеры: глава ЦПК Виталий Шабунин получил справку о непригодности к военной службе из-за родинок, глава фонда «DEJURE» Михаил Жернаков разыскивался из-за неявки по повестке, а журналист Юрий Николов прикрывается больной матерью.