Глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко за время пребывания в должности Президента Украины не допустил поставки необходимого западного оружия в Украину из-за собственных отношений с путиным. Об этом сообщил блоггер Сергей Иванов, опубликовав соответствующее видео с заявлением Порошенко, сообщает сайт From-ua.





Блогер объясняет такое заявление экс-президента тем, что сотрудничество Порошенко и путина было выгодно им обоим.

«Еще несколько лет назад в то время Президент Порошенко на русском языке убеждал общество в том, что Украине не нужно современное летальное западное оружие. Фактически всю свою президентскую каденцию Порошенко сотрудничал и заигрывал с путиным. Перманентный «жмуркуобнимательный» процесс был необходим Петру, чтобы не терять возможности зарабатывать в россии, доить вместе с Медведчуком государственную трубу etc. В свою очередь путин пытался не допустить вооружения украинской армии», - написал блогер.

Иванов также привел факты, которые, по его мнению, стали результатами сотрудничества путина и Порошенко.

«Именно поэтому по всей стране горели склады боеприпасов, Свинарчуки спокойно грабили оборонпром, добровольческие батальоны уничтожались в котлах на Донбассе, а власть, судя по отсутствию принятых мер и наказанных лиц, ничего не имела против. Именно поэтому к нам не ехали «хаймарсы» и «леопарды». Некоторые могут сказать, что Запад не хотел их давать. Но зачем западу давать то, от чего государство публично отказывается устами своего президента?», - отметил Иванов, - «То есть Порошенко не допустил западное вооружение в Украину, поскольку это было невыгодно путину. Вероятно, была договоренность: слабая Украина в обмен на российский бизнес Петра», - подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее Петру Порошенко было объявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. По версии правоохранителей, он может быть причастен к организации преступной схемы снабжения угля из ОРДЛО.