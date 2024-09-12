На участок возле озера Земснаряд, который принадлежит черниговской громаде, местные бизнесмены Тарасовцы сбросили отходы от разбомбленного отеля «Украина». По подсчетам Госэкоинспекции, сумма ущерба экологии превышает 216 миллионов гривен, сообщает Знай.ua.

Семья Тарасовцов выкупила отель «Украина» еще в 90-х годах. А в марте 2022 года российские оккупанты уничтожили здание в центре Чернигова ракетой «Искандер».

«Владельцы не придумали ничего лучшего, как вывезти строительные отходы - остатки бетона, унитазов, плитки, керамики, загрязненного грунта и даже частей постельного белья - прямо к озеру, где отдыхают черниговцы. Это при том, что в Чернигове есть отдельный полигон для захоронения таких отходов», - говорится в материале.

Стихийную свалку на озере устроил черниговский бизнесмен Юрий Тарасовец, который был депутатом горсовета и владеет строительной компанией «Основа-Буд-7». Его компания уже попадала в скандалы из-за того, что квартиры застройщика или годами не сдаются в эксплуатацию, или вообще никогда не будут построены.





Согласно постановлению коллегии судей, в вывозе мусора задействовано транспортное предприятие «АТП 2550», где Юрий Тарасовец занимает должность главы Наблюдательного совета.

«Местные жители возмущаются: чем Тарасовцы лучше оккупантов? Мол, враги наделали вреда своими ракетами, а местные дельцы только удвоили вред для громады», - говорится в публикации издания.

Этот земельный участок имеет кадастровый номер 7410100000:01:039:0024 и является коммунальной собственностью города Чернигова. Весной этого года Черниговская окружная прокуратура открыла два уголовных производства о нарушениях земельного и природоохранного законодательства. А в апреле Деснянский районный суд Чернигова наложил арест на земельный участок, с запретом использовать его как место хранения и складирования отходов.

В мае коллегия судей Черниговского апелляционного суда подтвердила арест земельного участка около Земснаряда - постановление суда является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит.

Но черниговцы боятся, что вскоре Юрий Тарасовец начнет на озере незаконное строительство. Несмотря на арест участка, сейчас часть прибрежной полосы уже огородили строительным забором и, как подтвердил местный правозащитник и активист Александр Гашпар, туда заехала строительная техника компании «Основа-Буд7» Тарасовца.

Напомним, ранее СМИ писали, что черниговский Поликомбанк семьи Тарасовцов прекращает свое существование из-за строительных афер главного заемщика - компании «Основа-буд-7».