Роман Гладкий, являющийся начальником штаба Командования Сил беспилотных систем, пересекал границу России: это происходило в период с 2014 по 2015 год.

В общем, Гладкий пересек границу с РФ 26 раз, сообщает "Телевидение Торонто". OSINT-команда этого медиа обнаружила данные об этих пересечениях в недавно слитной базе ФСБ России "Граница".

Согласно информации , Гладкий мог ездить как в Россию, так и во временно оккупированный Крым, но точные пункты пропуска не были указаны в базе. Отмечается, что больше всего пересечений произошло до февраля 2015 года, когда Гладкий был слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. За этот период зафиксировано 18 пересечений границы.

В этот же период Гладкий также совершал поездки во время службы в Командовании ВМС Украины в должности начальника управления надводных и подводных сил, в частности, восемь раз. Его жена, Елена Гладкая, пересекала границу России 22 раза в период с 25 октября 2014 года по 30 ноября 2015 года.

СБУ в 2018 году получила информацию о попытках российских спецслужб завербовать Гладкого. В том же году появились сообщения о российском гражданстве супруги Гладкого, что позже подтвердил Верховный Суд.

В декабре 2020 года Гладкий назначен заместителем начальника штаба Командования ООС, а с 25 июля 2024 года он занимает должность начальника штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ. По информации "Украинской правды", СБУ не проводила проверку Гладкого перед его последним назначением.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.