Народная депутатка от «Евросолидарности» Петра Порошенко Ирина Геращенко во время своей журналистской карьеры на «Интере» отбеливала убийц Гонгадзе и снимала фейковые репортажи, чтобы скрыть его убийство.



Об этом пишет блогер Сергей Иванов и приводит видео одного из таких репортажей, где рассказывается о том, что Гонгадзе видели после исчезновения во Львове.

«Геращенко, которая сейчас активно скорбит по Гонгадзе, отбеливала его убийц и снимала фейковые репортажи. Это фрагмент сюжета авторства Ирины Геращенко, сотрудницы телеканала пророссийского олигарха Фирташа "Интер", в котором она утверждает, что "Гонгадзе после похищения видели во Львове», - отмечает Иванов, приводя видео сюжета.

По словам блогера, таким образом тогдашняя власть «заметала следы» в убийстве журналиста.

«Напомню, что тогда власти пытались скрыть заказное убийство журналиста, поскольку сами его организовали. В эфирах провластных телеканалов, на одном из которых работала Геращенко, осуществлялись системные вбросы типа «Гонгадзе поссорился с женой и уехал из Киева», «Гонгадзе действительно жив, но скрывается», «Гонгадзе после похищения видели во Львове» и другие фейки, которые власть продуцировала руками Геращенко и подобных ей», - отмечает блогер.

Как отмечает Иванов, после таких репортажей карьера нынешней соратницы Порошенко пошла вверх.

«Она стала депутатом и ультрапатриоткой, что не мешало ей поддерживать близкие отношения с представителями преступной власти, убившей Гонгадзе. И никакие поцелуи с Новинским и объятия с Медведчуком, не мешали ей каждый год «с большой болью» писать об этом. Такое лицемерие, к сожалению, не является чем-то исключительным. Скажем, нынешний шеф Геращенко – Порошенко – «жал руку и обнимал» путина несмотря на сотни погибших на тот момент на Востоке защитников и замученных гражданских», - резюмирует блогер.

Как сообщалось, в Украине 16 сентября чтят память украинского журналиста Георгия Гонгадзе. В этот день в 2000 году он пропал без вести. Позже, 2 ноября того же года в лесу возле Таращи был обнаружен обезглавленный труп Георгия. Через некоторое время в Украине разразился кассетный скандал после обнародования «пленок Мельниченко», свидетельствовавших о причастности властей к убийству журналиста Г. Гонгадзе. Ирина Геращенко входит в ближайший круг лидера «Европейской Солидарности» Петра Порошенко. Она является действующим нардепом от Порошенко.