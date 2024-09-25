Журналисты-расследователи обнаружили интересную находку - на ул. Ярославской работает офис компании Noblet Media CIS, которая является филиалом американской Edelman, которая уже больше года активно пытается отбелить и оправдать армянского политика Рубена Варданяна. Он снискал печальную славу «кошелька» путина, помогая переводить средства санкционированному окружению российского диктатора.

Об этом пишет 5 канал.

При этом аффилиат компании, представляющей интересы Варданяна, сидит буквально под носом у СБУ по улице Ярославской.

Noblet Media - филиал Edelman – консалтинговой компании (США), которая занимается пиаром Рубена Варданяна, российского миллиардера, «кошелька» путина, экс-главы сепаратистского образования в Карабахе. Его арестовали спецслужбы Азербайджана осенью 2023-го года. Баку обвиняет его в финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований. Но еще до того, в апреле 2023-го, СБУ его обвинила в «финансировании российской агрессии на постсоветских территориях».

Приближенные Варданяна сейчас проводят международную медиакампанию по отбеливанию его репутации. Флагманом здесь выступает организация Free Armenian Prisoners, финансируемая Edelman.



В марте 2022 г. в связи с российским вторжением в Украину Edelman объявил о прекращении сотрудничества со своим дочерним агентством в РФ. При этом Edelman защищает интересы друга путина, а с другой - функционирует в центре Киева. PR-офис кремлевского прокси находится в 10 минутах езды от детской больницы "Охматдет", в результате атаки на которую погибло 38 человек, включая 4 детей.

Действия Edelman противоречат позиции Киева, который знает о «российском следе» в биографии Варданяна. В октябре 2022 года Офис Зеленского ввел персональные санкции против Варданяна. В апреле 2023-го Варданяна внесли в базу пособников агрессии РФ «Миротворец».

В апреле-мае 2024 года 18 депутатов Верховной Рады подписали и направили письмо в Нобелевский комитет с призывом отклонить кандидатуру олигарха как номинанта на премию мира. Также к этому присоединились и 105 депутатов из Литвы, Латвии и Румынии.

Варданян известен как основатель и руководитель российской оффшорной компании «Тройка Диалог». Через нее переводились деньги окружению путина. В 2019-м году 22 депутата Европарламента призвали ввести санкции против олигарха. В январе 2022 г. Варданян был включен в проект санкций США.

Также он связан с режимом аятолл в Иране, который поставляет оружие агрессору.

Учитывая все вышеперечисленное, продвижение Варданяна со стороны американской Edelman, функционирующей в столице воюющей Украины, невероятно. СБУ, которая активно ведет борьбу против вражеской агентурной сети, следует обратить внимание на деятельность Noblet Media CIS, которая является дочерней компанией защитника интересов Варданяна – прислужника московского диктатора и врага Украины.