Даниэль Олегович Лайс, известный как спутник нардепа-радикала Олега Ляшко, непонятно выехал из Украины 25 сентября через пункт пропуска в Косино.

Близкий друг и партнер экснардепа Олега Ляшко Даниэль Лайс скрылся из 184 учебного центра в Старичах через КПП Косино на Закарпатье.

Из сообщений СМИ известно, что спутнику Олегу Ляшко Даниэлю Лайсу 30 лет, и он учился в КНЭУ (Киевский национальный экономический университет). Как именно мужчине призывного возраста удалось бежать за границу, да еще из учебной части – непонятно. Помог ли ему в этом Олег Ляшко – вопрос остается открытым, пишет сайт Антикор.



Впервые лидер Радикальной партии и Лайса был замечен на отдыхе в Австрии. Политик прогуливался по улицам Вены, а в одном из самых дорогих венских кафе возле Музея принцессы Сиси Ляшко был замечен на летней террасе в компании неизвестного молодого человека.

Известно также, что родители Даниэля еще в 90-е переехали в Германию, но он вернулся в Украину.



Лайс следит за своей физической формой. Он посещал спортклуб премиум-класса Sport Life Dynamo. Годовой базовый абонемент стоит 25 тысяч гривен. При этом в клубе его видели с личным водителем Олега Ляшко. Причем телефон последнего оставлен в "Спортлайфе" как контактный телефон Даниэля.

На своей странице в Facebook молодой человек не проявляет особой активности. Зато он среди друзей 51-летнего Олега Валерьевича.

Кстати, Ляшко вместе с молодым неоднократно видели и в столичном Пассаже на Крещатике. Там они пили горячие напитки и ели десерты в одном из кафе.





Также Даниэль Олегович Лайс был замешан в покупке элитной недвижимости площадью 100 кв.м в том же жилом комплексе, где мать Олега Ляшко имеет квартиру площадью 77,5 кв.м.