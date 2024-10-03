Произошло это 26 декабря 2023 года, когда Яковец вместе со своим отцом пересекли пункт пропуска Малый Березный в направлении Словакии. Причем отец "активиста" вернулся на следующий день поездом из словацкого города Кошице в украинский Мукачево. А вот сам "активист" с автомобилем – нет", - отмечают в ветеранской организации.

По мнению военных, Яковец якобы взял в заграничное путешествие отца, чтобы пересечь границу в статусе опекуна, сопровождающего человека с особыми потребностями (с инвалидностью), а затем отправил его обратно. По данным источников ветеранской организации "Извините, что живы", Яковец живет в испанской Валенсии, время от времени его видят в курортном городке Бенидорм, который находится между Валенсией и Аликанте.

"Очевидно, денег у "общественного активиста" для жизни на испанских курортах – в изобилии, и воды Балеарского моря имеют безоговорочное преимущество перед Харьковом под обстрелами в глазах нашего "несокрушительного антикоррупционера", - пишут ветераны.

В организации утверждают, что во время поездки в Испанию Кирилл Яковец остановился в Праге – в доме бизнесмена-коллаборанта так называемой "ДНР" Владимира Манукяна, адвокатом которого является Яковец. Манукян, в свою очередь, является ближайшим соратником Арсена Саркисяна, который, по утверждению ГУР МО, занимается набором российских зеков в ППК "Вагнер" после гибели Евгения Пригожина.

В организации "Извините, что живы" подозревают, что Кирилл Яковец убегал не только от мобилизации, но и скрывается от украинских правоохранителей. Ведь Служба безопасности Украины по заявлению ветеранской организации открыла уголовное производство против Яковца по статье 336 УКУ. К своему посту ветераны добавляют скриншот официального ответа СБУ, где говорится о внесении сведений относительно уголовного производства против Яковца в Единый реестр досудебных расследований.

Выглядит так, что Яковец сбежал из Украины через три дня после возбуждения уголовного дела по факту его уклонения от призыва. каких фигурант уголовных производств смог уехать за границу.

Распространяемые ГО материалы содержат откровенную ложь и преследуют цель дискредитации отдельных бизнесменов и политиков, говорится в материалах судебных решений. По информации источников в правоохранительных органах, Яковец незаконно пересек границу в конце декабря 2023 года. По данному факту СБУ открыло уголовное производство по статье 332 (организация незаконного пересечения границы). В настоящее время продолжается следствие.