Известный журналист-расследователь Максим Опанасенко скрывается от армии, фиктивно оформившись на работу в ООО «Евро Таннелс», где якобы занимает должность «менеджера (управляющего) по связям с общественностью». При этом уставный фонд этой компании эквивалентен 3 тыс. дол. США.



Об этом пишет «Закон и бизнес», обращая внимание, что таким образом Опанасенко получил бронь от призыва в ВСУ.

«Журналисты-расследователи, которые часто подвергают критике решения власти в военной сфере, на поверку оказываются «диванными бойцами», которые скрываются от армии за формальным бронированием», – отмечает издание.

Так, Опанасенко забронирован до мая 2025 года. Хотя, по данным СМИ, его должность является формальной, а фактически он в данном ООО не работает.

«Трудно даже представить, почему эта должность важна для обороноспособности страны и критическая для этого предприятия, а также какие чрезвычайные задачи в тылу на ней выполняет Опанасенко», – пишет издание.

Напомним, по данным СМИ, от армии уклоняются также руководитель фонда «DEJURE» Михаил Жернаков, Орест Рудый, муж соучредителя ЦПК Дарии Каленюк, главный эксперт StateWatch Александр Леменов, главный редактор движения «Чесно» Александр Салиженко, журналист Юрий Николов и другие.

А в отношении руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина ГБР расследует ряд уголовных дел: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.