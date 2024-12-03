Тема некачественных мин уже более недели обсуждается в экспертной среде и военных. Всю партию бракованных мин, попавших в разные подразделения Вооруженных сил Украины, уже вернули на склады производителей, заверил ранее член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский. Теперь производители за свой счет должны изготовить новые боеприпасы, которые пройдут более жесткий контроль.





Вооруженные силы Украины получают некачественные минометные мины украинского производства, часть из которых не взрывается после выстрела, а некоторые взрываются в стволе миномета, создавая угрозу для украинских военных, заявил политолог Александр Кочетков в своем Facebook.

"Наши некачественные мины - хуже, чем вражеские новейшие ракеты. Уже объяснялся, что российский "Орешник" - это не то, что может изменить ход войны. Но все этим переживают - в Украине, в Европе, в мире. А без внимания остается то, что реально влияет на ход боевых действий – поставка в ВСУ бракованных минометных мин украинского производства, часть которых не взрывается после выстрела или, еще хуже, может разразиться в стволе миномета", – отметил политолог.



Он написал, что по контракту, заключенному Агентством оборонных закупок, возглавляемому Мариной Безруковой, с предприятием, входящим в систему Минстратегпрома, выполнение заказа на 120-мм мины состоялось лишь на 18%, тогда как срок выполнения подходит к концу. К тому же, почти 10% изготовленных мин оказались бракованными.

Директор «Агентства оборонных закупок» Марина Безрукова

"Кроме того, что бойцы ВСУ остаются без огневой поддержки, да еще и эту опасную хлам нужно возить туда-сюда по стране! И это не единственный контракт, который завалило предприятие, а лишь один из нескольких, которые ГП "Агентство оборонных закупок" заключило с подрядчиком в рамках госзаказа на изготовление боеприпасов. Что это, если не халатность, равная диверсии?" – написал эксперт.





По данным источников "Зеркала недели", а также " Украинской правды ", военное руководство сразу сомневалось, что украинский завод, который в начале года пообещал изготовить 500 тысяч мин для ВСУ, способен выполнить эту задачу.

Это предприятие уже имело историю просроченных и сорванных контрактов, его менеджмент фигурировал по уголовным делам, а территория завода периодически оказывалась под обстрелами российских ракет.

Более того, в январе военное представительство минобороны провело проверку предприятия и обнаружило, что оно испытывает проблемы с количеством квалифицированного персонала и производственными мощностями, чтобы выработать такую ​​партию мин. Однако в заключении проверки, а затем в дополнениях к нему инспекторы МОУ указали, что завод все же может изготовить необходимое количество боеприпасов и даже больше.

Соответственно, 14 февраля Агентство оборонных закупок, возглавляемое Мариной Безруковой заключило контракт с заводом на изготовление полмиллиона 120-мм мин и заплатило ему 7,5 млрд гривен аванса.

В апреле производитель сообщил, что завод попал под ракетные обстрелы, часть оборудования повреждена, поэтому нужно сдвинуть графики поставки боеприпасов. Соответственно, первая партия 120-мм мин попала на фронт только в июне вместо апреля.