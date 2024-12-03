Роман Кравец, называющий себя владельцем Telegram-канала "Джокер" покинул Украину 26 октября 2024 года и с тех пор находится в Европе. Портной выехал из страны после переписки с расследовательницей Hromadske, которая вскоре издала крупное расследование, где среди прочего стало известно, что он получил "белый билет" во ВЛК, находясь за границей, пишет сайт Обозреватель.



Напомним, 20 ноября в своем расследовании о выездах за границу и снятии с военного учета Романа Кравца, называющего себя бывшим владельцем Telegram-канала "Джокер", Hromadske показало справку военно-врачебной комиссии Голосеевского района. В нем указано, что 16 июля 2024 года было проведено медицинское освидетельствование Романа Кравца, он признан непригодным к военной службе с исключением его из военного учета. Впрочем, в это время он сам находился за границей и не мог подписывать документы. Это выяснили журналисты Hromadskе .

Справка подписана главой ВЛК Голосеевского района Ольгой Соколовой и секретарем комиссии Ларисой Булавой. На ней также есть подпись самого Романа Кравца, который ознакомился с выводом комиссии. По данным "Детектор медиа" , эта справка подделана.