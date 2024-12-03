Ольга Василевская-Смаглюк в 2019 году была избрана депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №96 (Киевская область) в качестве беспартийной. Членник одноименной фракции. Членкиня Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, пишет сайт Чесно.

До избрания в Верховную Раду работала специальной корреспонденткой журналистка-расследовательница канала "1+1". Специализировалась на проведении журналистских расследований, связанных с проявлениями коррупции в экономической и политической сфере. Раньше работала корреспондентом всеукраинской газеты "День".

В ноябре 2019 года попала в скандал из-за высказываний о необходимости "прикрутить свободу слова в Украине".

В феврале 2020 года нардепка называла пандемию коронавируса "маркетинговым ходом" для продажи масок.



В марте 2020 года поблагодарила пророссийского блогера и эксзамглавы Администрации Януковича Андрея Портнова "за его вклад в восстановление справедливости в Украине".

В 2020 году Смаглюк во время голосования за основу антиколомойского закона воздержалась, а в целом проголосовала против. Этот закон касался банковской деятельности. Перед этим Смаглюк подала 1689 г. правок к этому проекту. По количеству правок народная депутат вошла в топ-5. Движение ЧЕСТНО расценивает поправочный спам как вредную законотворческую деятельность, замедляющую рассмотрение важных вопросов в интересах определенных лиц. Смаглюк, по информации СМИ, входила в "группу Игоря Коломойского".

Кроме этого, по информации Схем, нардепка также имела офис и приемную в бизнес-центре Миллениум, владельцем которого является Коломойский.

Кроме Коломойского, ее также подозревают в связях с олигархом Вадимом Лейви.



В августе 2022 года журналисты Bihus.info выяснили, что Василевская-Смаглюк с начала полномасштабной войны ездили на автомобиле Jaguar модели 2018 года, цена которого на вторичном рынке составляла от 50 тысяч долларов. При этом автомобиль был записан на брата народной депутатки. В комментарии журналистам Василевска-Смаглюк объяснила, что пересела на Jaguar, чтобы сэкономить, ведь это авто – электрокар. Вдобавок к тому времени нардепам разрешили не подавать электронные декларации.

В конце 2022 проголосовала за градостроительную реформу (#5655), которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины. Из-за сопротивления общественности по состоянию на начало 2024 года президент не подписал законопроект, а значит, он остается недействительным.



Во время войны нардепку Василевскую Ольга Михайловна застали на элитном отдыхе в Испании, в люксовом курортном городе Кальп. Эта местность известна обилием частных поместий и апартаментов.



