Государственное бюро расследований (ГБР) задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины и сообщило ему о подозрении в участии в преступной организации и получении взятки. Вероятно, речь идет о скандальном судье Артуре Емельянове. Его называли символом судейской коррупции времен беглого президента Виктора Януковича.





О задержании говорится в сообщениях ГБР и Офиса генпрокурора Украины. Имя фигуранта напрямую не сообщают, однако детали дела указывают именно на Емельянова. Также эту информацию подтвердили источники СМИ.