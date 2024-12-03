Государственное бюро расследований (ГБР) задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины и сообщило ему о подозрении в участии в преступной организации и получении взятки. Вероятно, речь идет о скандальном судье Артуре Емельянове. Его называли символом судейской коррупции времен беглого президента Виктора Януковича.
О задержании говорится в сообщениях ГБР и Офиса генпрокурора Украины. Имя фигуранта напрямую не сообщают, однако детали дела указывают именно на Емельянова. Также эту информацию подтвердили источники СМИ.
Отмечается, что задержанный бывший судья, а ныне адвокат вместе с другими судьями выстроил "бизнес" на судебных решениях. Фигурант дела, по данным следствия, входил в состав преступной организации, состоявшей из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, разных работников суда и т.п.
"Они за взятки выносили "нужные" решения, преимущественно по хозяйственным спорам. Организатор "бизнеса" – тоже бывший высокопоставленный чиновник Высшего хозяйственного суда Украины – незаконно вмешивался в распределение дел и отдавал их на рассмотрение "своим" судьям, выполнявшим "пожелания заказчиков", – отметили в ГБР.
Подозрение Емельянову теперь оглашено по двум статьям Уголовного кодекса: участие в преступной организации и получение взятки (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368 УК). Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией имущества.
В Офисе генпрокурора добавили, что возглавлял преступную организацию именно бывший глава Высшего хозяйственного суда Украины. Ранее он был объявлен в розыск, ему и ряду других участников схемы сообщено о подозрении, в том числе за создание и участие в преступной организации.