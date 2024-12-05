Старший сын Петра Порошенко, Алексей, выехавший в Лондон в начале войны и так не вернувшийся в Украину, был объявлен в розыск из-за неявки в ТЦК за повесткой. Об этом сообщают источники в ВСУ.

Об этом сообщает Kp.ua.

По словам собеседника, Алексей Порошенко, который вместе с младшим сыном олигарха Михаилом скрываются от мобилизации в Британии, уже вторично не явился за повесткой в ​​ТЦК.

"Военнообязанный Алексей Петрович Порошенко, 6 марта 1985 года рождения, получил две повестки - 4 сентября и 21 октября, однако оба раза проигнорировал вызов. После этого он был объявлен в розыск", - сообщил собеседник.

У самого Петра Порошенко представление в розыск сына комментировать отказались.

Как известно, Алексей Порошенко получил воинское звание лейтенанта запаса. Перед полномасштабным вторжением он уехал в Лондон, откуда не возвращался.

В свою очередь военные обвинили Петра Порошенко во лжи и пиаре на костях погибших бойцов из-за заявления, в котором олигарх сообщил, что лично защищал Киев с оружием в руках, пока все остальные скрылись. Также защитники предложили его сыну Алексею Порошенко присоединиться к силам ПВО и защищать Киев, а не прятаться в Лондоне.

Ранее военный обозреватель Юрий Бутусов заявил, что Петр Порошенко сказал неправду, когда сообщил, что его сын принимал участие в событиях вокруг Иловайского котла.