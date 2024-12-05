Эффективность работы Министерства обороны при каденции Рустема Умерова вызывает критику как внутри украинского общества, так и со стороны западных партнеров: главу ведомства упрекают управленческий хаос, закупки у сомнительных фирм по завышенным ценам и политически мотивированную кадровую политику.



Об этом сообщает издание «Зеркало недели», опубликовавшее расследование в котором, указывает на серьезные управленческие проблемы, угрожающие обороноспособности страны в самый критический период войны с россией . Приводим основные факты, опубликованные журналистами в материале.

Ситуация становится угрожающей в контексте недавно представленных резидентом Украины Владимиром Зеленским стратегических документов – Плана устойчивости и Плана победы. Успех обоих зависит от эффективности Министерства обороны, которое должно обеспечить армию ресурсами, привлечь западные инвестиции в оборонный сектор и проводить действенную военную дипломатию.

Однако аналитики отмечают: занимающий должность уже более года министр обороны Рустем Умеров не продемонстрировал ни одного прогресса в ключевых направлениях. Основные проблемы сводятся к управленческому хаосу, саботажу реформ и слабой координации с международными партнерами.

Закупки: централизованный хаос или сознательный саботаж?

Одним из самых болезненных вопросов остаются оборонные закупки. С начала каденции Умерова в министерстве продолжаются скандалы, связанные с попыткой ликвидировать Агентство оборонных закупок (АОЗ). Решение о ликвидации, якобы продиктованное стандартами НАТО, было отозвано только после давления общественности и партнеров.

Однако по состоянию на конец ноября наблюдательный совет АОЗ так и не начал свою работу из-за бюрократических формальностей. В результате возникает риск политически мотивированного увольнения руководительницы АОЗ Марины Безруковой, известной своей принципиальностью.

Также нереформированными остаются спецэкспортеры, занимающиеся поставкой оружия по завышенным ценам и через посредников. Несмотря на громкие заявления министра, результатов ликвидации коррупционных схем до сих пор не состоялось.

Конфликты интересов и управленческий хаос

Помимо проблем в закупках, отмечают журналисты, у Минобороны процветает дублирование функций департаментов. Департамент военно-технической политики (ДВТП) до сих пор занимается частью оборонных соглашений, несмотря на создание новых структур.

Критики министра также обращают внимание на чрезмерное и сомнительное «делегирование ответственности». Большинство ключевых направлений курирует его заместитель Дмитрий Клименков, близкий друг и бизнес-партнер Умерова. Это касается закупок, управления землями Минобороны, капитальных вложений и работы с госпредприятиями. Такая централизация создает высокие риски коррупции.

Влияние Турции: вызов для международного сотрудничества

Особую обеспокоенность вызывает тесная связь руководства Минобороны с Турцией. Советники министра, не имеющие официальных должностей и доступа к гостайне, фактически влияют на стратегические для обороноспособности страны решения и участвуют в международных переговорах. Журналисты сообщают, что эти лица могут иметь российские паспорта, что подвергает сомнению их лояльность.

Полученные журналистами выписки из бизнес-реестров США, Турции, Украины, Панамы, России, Кыргызстана, ЮАР, Эстонии, Туниса, Канады и других стран подтверждают (см. документы), что Снавер Сейтхалилев, Ленур Мамбетов и Рустем Умеров на протяжении почти двух десятилетий являются надежными бизнес-партнерами в структурах, связанных с турецкими инвестициями и влиянием в Украине.

Подобное тесное сотрудничество Украины с Турцией в сфере производства оружия, в частности, совместный проект создания истребителя KAAN, также вызывает беспокойство со стороны США. .

Как свидетельствует расследование «Зеркала недели», деятельность Минобороны под руководством Умерова сопровождается многочисленными конфликтами интересов, слабой координацией и риском срыва реформ. партнеров в украинский оборонный сектор остается критически важной.

Саботаж и хаос в Минобороны перерастают в системную проблему, которая может подвергнуть угрозе реализации стратегических планов Зеленского, резюмируют расследователи. Следовательно, страна нуждается в немедленных и решительных шагах для восстановления доверия как внутри страны, так и со стороны западных партнеров.