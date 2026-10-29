Доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області можуть отримувати громадяни, які мають особливі заслуги перед Україною.

Доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області призначають у вигляді надбавки до основної пенсії, а право на неї залежить від досягнень і державних нагород людини.

Про умови нарахування розповіли у Пенсійному фонді України. Відповідні правила визначає Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Хто може отримувати додаткові гроші

Право на таку надбавку мають кілька категорій громадян. Зокрема, це:

Герої України та люди, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні;

ветерани війни, відзначені орденами за особисту мужність під час захисту держави;

видатні спортсмени, зокрема переможці Олімпійських і Паралімпійських ігор;

космонавти й члени льотно-випробувальних екіпажів;

громадяни, відзначені державними нагородами, почесними званнями або преміями України;

матері, які народили щонайменше п’ятьох дітей і виховали їх до шестирічного віку;

окремі особи, визнані борцями за незалежність України у XX столітті та реабілітовані після політичних або релігійних репресій.

У передбачених законом випадках право на виплату може перейти до батька, який виховував дітей до необхідного віку, якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав.

Доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області за особливі заслуги не є окремою пенсією. Їх додають до основної виплати, а розмір визначають залежно від категорії одержувача.

Згідно з роз’ясненням Пенсійного фонду, надбавка становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для окремих категорій законодавство передбачає спеціальні умови.

Якщо людина, яка мала право на таку виплату, померла, непрацездатні члени її сім’ї за визначених законом обставин також можуть претендувати на надбавку. За наявності одного такого члена сім’ї передбачено 70% надбавки померлого, а якщо їх двоє або більше — 90%.

Як оформити виплату

Для призначення надбавки потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду за місцем отримання пенсії. До заяви додають документи, які підтверджують особливі заслуги.

Звернутися можна в паперовій або електронній формі. Виплату встановлюють із дня подання заяви або з дати набуття права, якщо людина звернулася не пізніше ніж через 12 місяців після цього.

Якщо прожитковий мінімум для непрацездатних осіб збільшується, Пенсійний фонд перераховує надбавку автоматично. Повторно подавати заяву лише через таку зміну не потрібно.