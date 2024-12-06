Владельцу ТГ канала «Джокер» Роману Кравцу осталось пять позиций до попадания в Верховную Раду.



Пишет сайт Факты.

Напомним, в августе 2023 года Николай Тарарин был включен в избирательный список партии «Слуга народа» под № 147. Как сообщал Укринформ, Тарарин занял место народного депутата от «Слуги народа» вместо Андрея Холодова, полномочия которого были досрочно прекращены 9 августа.



Роман Кравец во время парламентских выборов в 2019 году имел 153 номер в избирательных списках партии «Слуга народа».

По данным Hromadske, в списки «Слуги народа» в 2019 году тогда еще 25-летний Роман Кравец попал благодаря тогдашнему главе Офиса Президента Андрею Богдану.

Богдан именно тогда стал важной частью команды Владимира Зеленского и, в частности, отвечал за наполнение списков партии „Слуга Народа“. Из разных источников нам подтвердили: выбирая людей на последние несколько вакантных мест в списке, Андрей Богдан просто листал свою телефонную книгу. Так он остановился среди других на Романе Кравце, которого и пригласил в список 153 номером. В Верховную Раду тот не прошел », – отмечают в расследовании.





О дальнейшей тесной связи Богдана и Кравца свидетельствуют данные другого расследования .

Тогда стало известно, что владелец Telegram-канала «Джокер» Роман Кравец в сентябре встретился в Вене с бывшим подсанкционным бизнесменом Сеяром Куршутовым и бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом в лобби венской гостиницы Ritz.

Роман Кравец рассказал, что тогда в Вене « консультировал Андрея Богдана относительно продажности журналистов и влияния грантовых денег на нарушение журналистских стандартов ». Андрей Богдан тоже утверждает, что темой разговора были « продажные журналисты ».

« Обсуждали диссертацию по теме: „Персонификации исторической ответственности грантовой журналистики в Украине в 2019-2025 годах; основания и условия такой деятельности, которые привели к массовым нарушениям Конституции Украины и Законов Украины, а также ответственность и наказание как способ превентивного влияния на сознание будущих украинских поколений журналистов“. Очень интересная тема!» – сказал Богдан в комментарии Hromadske.

А уже в конце сентября Роман Кравец снова уехал в Европу, где сейчас также находится его «патрон» Андрей Богдан.