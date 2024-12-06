Из-за непрозрачных действий Государственного оператора тыла во главе с Арсеном Жумадиловым государство потеряло «86 миллионов на пустом месте», а реакция правоохранительных органов пока отсутствует.
Об этом заявил эксперт Алексей Голобуцкий, пишет сайт Оbozrevatel.
Все началось с того, что в октябре ведомство Жумадилова воспользовалось манипулятивной статьей, чтобы без расследования и экспертиз выбросить из Донецкого направления компанию-поставщика еды «Трейд Гранит Инвест».
Уже 18 ноября ДОТ заключил договор с другим поставщиком - «Контракт Продрезерв 5». Эксперт считает ситуацию неприемлемой, ведь во время тендера было предложение на 86 млн грн дешевле, чем у победителя. Но ДОТ его отклонил.
«ДОТ, как попугай, повторяет, что он экономит много денег. Так где здесь экономия? Сколько Жумадилов будет врать?», - пишет эмоционально Голобуцкий.
Он выяснил, что в «Трейд Гранит Инвест» стоимость одного комплекта питания стоила 107,94 гривен. Зато у нового поставщика цена намного дороже - уже по 120 гривен за комплект продуктов питания и без гарантии того, что это повлияет на качество продуктов.
По его информации, новый поставщик получил госзаказ не публично: на этапе ценовых торгов процедуру закрыли.
Голобуцкий считает, что эта ситуация является свидетельством того, что ДОТ возвращает коррупцию в закупки еды для армии.
Он акцентирует на том, что правоохранительные органы почему-то не реагируют на такие действия.
«Жумадилов почти год делал вид, что он что-то там реформирует, чтобы вернуться к старой коррупционной практике. А все эти НАБУ, САП, БЭБ, ВАКС и другие делают вид, что все нормально, так и надо», - подчеркнул Голобуцкий.
5 декабря издание «Зеркало недели» также сообщило, что в Минобороны была осуществлена «публичная и нелепая попытка устранить руководительницу Агентства оборонных закупок Марину Безрукову, которая даже за пределами Украины известна своей эффективностью и принципиальностью». Планировалось, что это Агентство будет поглощено как раз ДОТом Жумадилова. Только благодаря давлению общественных экспертов и международных партнеров министр отошел от такой идеи.