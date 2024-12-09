Государственный оператор тыла, который является тыловой структурой Минобороны, ведет роскошную жизнь по примеру какой-то крупной и богатой частной компании. Расходы ДОТ на собственные нужды должны стать предметом интереса МВД и Президента.

Как пишет "Зеркало недели", на это обратил внимание политолог Андрей Миселюк, называя руководство ДОТ «карикатурными Стивами Джобсами».

По его данным, только за прошлый год ДОТ под руководством Арсена Жумадилова потратил 75 миллиардов гривен.

Чиновничьей тягой к роскоши он называет такие вещи: шкафы из красного дерева, дорогие картины, автомобили Пежо серии 2008 и 3008 для работников ведомства, «хотя на рынке полно марок и моделей гораздо проще и дешевле». Зарплаты работников ДОТ – 1500-2000 долларов. Также ДОТ тратит деньги на собственный пиар и рекламу.

«Интересно, сколько миллионов было сожжено на все это и зачем? Кого директор ДОТ Арсен Жумадилов хочет поразить? Что бы ни говорили о «реформах», ДОТ делает так же, как и любое государственное ведомство – в первую очередь, оно покупает дорогую мебель, ковры, шкафы из красного дерева, пуфики и, кто знает, картины. Вообще в голове не укладывается, сколько денег было выброшено на все эти дорогие телевизоры, компьютеры, карандаши и кофемашины для того, чтобы люди из ДОТа чувствовали себя лучше всех», - говорит политолог.

Миселюк уверен, что налогоплательщики не обязаны создавать тепличные условия для людей, которые только и делают, что объявляют тендеры на поставку товаров.

«Нормально ли это, что военный, который по определению рискует здоровьем и жизнью, обеспечивается в разы хуже, чем сотрудники тыловой конторы, которая должна его обеспечивать? Я уж не говорю об этих жалких пищевых суточных наборах стоимостью чуть больше 100 гривен – как можно накормить военного на такую ​​сумму? Не хотят ли люди из ДОТ сами пожить хотя бы месяц на этих наборах?», - подчеркивает Миселюк.

Политолог призвал Президента и министра внутренних дел изучить ситуацию с расходами ДОТ.

Напомним, ранее СМИ сообщали о хаосе в Министерстве обороны под руководством Рустема Умерова, а также подчиненных ему Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла, и пришли к выводу, что министр так и не смог наладить работу в сфере закупок.