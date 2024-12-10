Государственный оператор тыла (ДОТ) Арсена Жумадилова заключил контракты на поставку суточных полевых наборов продуктов для военных №15 категории «усиленный» (ДПНП-П) по цене, которая на оказалась на 25% дороже, чем аналогичные наборы, которые закупает Национальная Гвардия Украины и Главное Управление разведки.

Как сообщили «Наші Гроші», в структуре Жумадилова заказали 333 340 наборов на сумму 140,92 млн грн. Первые партии должны поставить до 25 января 2024 года в Одесскую, Харьковскую, Днепровскую, Львовскую и Винницкую области.

«Закупка состояла из шести отдельных лотов. Каждый на 66 668 усиленных суточных пайков. Контракты подписали по пяти лотам, торги еще на один лот объявят повторно», - говорится в материале.

Журналисты обращают внимание, что наборы состоят из одинаковых продуктов питания, но от разных производителей. В частности, это:

ООО «Юг прод торг». Цена за набор 380 грн/ед.

ООО «Партнер юкрейн», 456 грн/ед.

ООО «Ходоровский мясокомбинат», 458 грн/ед.

«Норма №15 предусматривает два вида пайков - суточный полевой набор (ДПНП) и суточный усиленный (ДПНП-П). Оба набора состоят из полноценных блюд - борщи, супы, различные каши с мясом и овощами и тому подобное. Ключевая разница усиленного набора - наличие жвачки, шоколада, сухофруктов (изюм, курага) и беспламенного нагревателя пищи, что крайне важно в полевых условиях», - объясняют журналисты.

Такие же пайки по норме 15 покупали части ГУР и Нацгвардии. Согласно тендерной документации, в период с 2022 по 2024 год стоимость пайка для ГУР и НГУ была дешевле чем в ДОТ на 13-25%. При этом, цены указаны без НДС, а это еще плюс 20%.

На закупках ГУР и НГУ за лоты соревновалось от 3 до 6 участников. А в закупках ДОТа конкуренция была значительно ниже - от 1 до 3 участников.

Одесское ООО «Юг прод торг», один из победителей ДОТ, было основано в 2022 году. С 2023 года фирма выиграла тендеров на 51,67 млн, контракты с ДОТ - самые крупные.

Другой победитель, ООО «Партнер юкрейн» из Днепра до 2022 года занималось торговлей фарфором, стеклянной посудой и средствами для чистки. Сейчас крупнейшим заказчиком компании является ДОТ Жумадилова.

Напомним, ранее директор Института социально-экономического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк обратился к Зеленскому с требованием расследовать необоснованные расходы руководства ДОТ на роскошное обустройство офиса и другую роскошную жизнь работников ДОТ.