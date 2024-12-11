Пророссийский медийщик Петр Терентьев на своей странице в Facebook подтвердил подлинность видео, на котором он находится в неадекватном состоянии. Он также признал, что у него были проблемы, которые привели к нервному срыву.



Об этом пишет сайт Vlasti.net.





Ранее СМИ сообщали, что во время визита в психиатр бывший совладелец издания «Буквы» и основатель медиапроекта «Граница» Петр Терентьев попал в скандал.

По данным журналистов, в результате нервного срыва, вызванного передозировкой наркотиков, он ударил в лицо свою сожительницу Александру Кужель. Кроме того, Терентьев толкнул своего отца, в результате чего тот получил перелом шейного позвонка. Также он похитил ноутбук врача, содержавшего базу данных пациентов.

Ситуация приобрела еще более абсурдный характер после публикации видео, на котором Терентьев с разбитым и окровавленным лицом бегал с краденым ноутбуком по одному из столичных кафе.





Очевидцы сообщали, что он вел себя неадекватно и даже пытался продать ноутбук народному депутату от «Слуги народа» Жану Беленюку.

После этого инцидента Терентьев попал в психбольницу, из которой вышел на прошлой неделе.

В своем сообщении в Facebook Терентьев подтвердил факт нервного срыва и поделился деталями своего состояния и финансовых затруднений.

“Полторы недели назад у меня произошел нервный срыв. Я обратился к врачам, но их успокоительные уколы вызвали у меня противоположный эффект – возбуждение. Почему же произошел срыв? Для меня самым болезненным стало, что меня обокрали, забрав бизнес», – написал он.

Кроме того, Терентьев признал свое сотрудничество с российским шпионом Паблом Гонсалесом. Из-за этих связей его в сентябре 2024 года внесли в базу «Миротворец» как агента ГРУ РФ.

"СБУ проводили у отца обыски из-за того, что я в 2014 году был с Пабло Гонсалесом в Крыму", - добавил медийщик.