По делу по обвинению бывшего главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко в хищении 10 млрд. государственных средств правоохранители добились ареста его элитного имущества в Австрии. Тем временем его приспешница и ближайшая советница Ярослава Максименко пока избежала ответственности за участие в аферах шефа и даже трудоустроилась на руководящий пост в Министерство экономики Украины.



Об этом пишет сайт Информатор.



Так, как сообщили прессслужбы САП и НАБУ, в Австрии арестовали элитные авто подозреваемых по делу Сенниченко. Арест произведен по решению ВАКС по запросу САП. Ранее, по делу Сенниченко, ему и другим сообщникам во Франции также заблокировали недвижимость, стоимостью почти 6,5 млн евро.

Между тем, соратница Сенниченко Ярослава Максименко , с которой он сначала работал в проекте Prozorro.Sale в Transparency International Ukraine, а затем трудоустроил ее главной юридической советницей к себе в ФГИУ, так и не получила подозрения. Более того, она сейчас получила должность директора департамента санкционной политики Минэкономики, где имеет все рычаги противодействия реализации политики государства в сфере борьбы с отмыванием (легализации) доходов, полученных преступным путем. В частности, Сенниченко, тоже.

Ярослава Максименко, кроме того, что была ближайшей соратницей Сенниченко в его незаконных схемах, еще и ведет бизнес сегодня с лицами, преследуемыми в Украине. Так, Максименко владеет ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АС", среди бенефициаров которой указана Новицкая Светлана Владимировна. Последняя – адвокат, которая была включена в публичный всеукраинский Реестр предателей и имеет подозрение в государственной измене от СБУ.