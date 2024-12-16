Утверждает в своем блоге на сайте Украинские новости глава общественного союза «Всеукраинский фармацевтический союз «ФАРМУКРАИНА» Татьяна Котляр. В своем сообщении она опирается на итоги совещания, которое состоялось в Минздраве 14 декабря и было посвящено рассмотрению изменений в законопроект №11493 от ВСК ВРУ под руководством Юлии Тимошенко и Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

В частности, она отмечает, что некоторым политическим «посредникам» стоило бы немного больше узнать о том, как функционирует фармацевтический рынок в ЕС и в Украине. », «злоупотребление монопольным положением», «сверхприбыли» и «картельный сговор», с сноровкой карточного фокусник.

Представительница профессионального сообщества также заявила, что ее «чрезвычайно беспокоит то, что разработчики многих законодательных инициатив не учитывают реалии достаточно специфического рынка, от стабильной работы которого зависит жизнь и здоровье миллионов украинцев. Они пользуются информацией, мягко говоря, сомнительного происхождения и потому рискуют «наломать дрова», вместо того, чтобы проводить реформы».

В частности, исследования специализированного издания "Аптека" опровергают заявления Ю. Тимошенко о том, что лекарства в украинских аптеках продаются в два раза дороже, чем в европейских странах. «Если не принимать во внимание сегмент лекарства, которое реимбурсируется в странах ЕС (т.е. того лекарства, чья цена полностью или частично компенсируется государством), цены в Украине ниже, чем в европейских странах, в 85% случаев. Также анализ показал, что для этих препаратов средневзвешенная цена одной упаковки в Украине на 30% ниже, чем в европейских странах», - утверждает Татьяна Котляр.

Она считает, что проблемы на фармацевтическом рынке действительно есть. «Однако сломать уже сложившуюся практику, обеспечивающую дееспособность рынка и доступность лекарств для потребителя, вовсе не означает провести реформы. Напротив, именно реализация предложений, которые предварительно не согласовали с участниками рынка, и которые не основываются на исследованиях и моделированиях, просто обрушат фармацевтическую отрасль и подорвут платежеспособность аптечных сетей», - отмечает председатель ГС «ФАРМУКРАИНА».