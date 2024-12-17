Об этом пишет портал Багнет .



В Минобороны действительно пытались устранить Агентство оборонных закупок (АОЗ), присоединив его к Государственному оператору тыла (ДОТ), и тем самым сконцентрировав весь оборонный бюджет в руках Умерова и приближенных к нему должностных лиц. Об этом свидетельствует проект приказа, который так и не был подписан и обнародован, но попал в руки журналистов из собственных источников. Сомнительную авантюру с «реорганизацией» АОЗ остановила только принципиальная позиция НАТО.

В частности, в проекте документа говорится о прекращении юридического лица АОЗ путем реорганизации Агентства и присоединения его к ГП «ДОТ». Если бы Министерству удалось реализовать свой план, все финансовые потоки «оборонки» контролировались только тремя людьми – министром Рустемом Умеровым, его заместителем по закупкам, главой ГНС Дмитрием Клименковым и руководителем ДОТ Арсеном Жумаделовым.



Речь идет о колоссальных суммах – на 2024 год расходы Минобороны были утверждены на уровне 1,164 трлн грн, из них 22,8% или 265,4 млрд должны были быть направлены непосредственно на закупку оружия, техники, БПЛА и боеприпасов, а также восстановление поврежденного во время боевых. действий техники.

«Слив» закрытого проекта приказа свидетельствует о том, что Жумадилов соединил , когда заявил, что ДОТ не стремится перебрать в руки все оборонные закупки и лишь четкая позиция представителей НАТО помешала Умерову и Ко воплотить свой замысел.

Отметим, разделение функционала оборонных закупок и запуск параллельной работы тылового и вооруженного агентств (ДОТ и АОЗ) называют единственным положительным достижением Минобороны по каденции Умерова. Внедрение прозрачной для международных партнеров структуры позволило достичь значительной экономии оборонных бюджетов, сломав привычные схемы поставщиков-монополистов.

Однако едва ли не сразу АОЗ и ее руководительница Марина Безрукова столкнулись с противодействием и саботажем внутри ведомства. В частности, приоритеты в закупках оружия для Агентства до сих пор определяет дискредитированный департамент военно-технической политики (ДВТП). А Безрукову, известную за пределами страны своей принципиальностью, попытались вообще отстранить от дел.

«Для этого давний товарищ и заместитель Умерова по закупкам Дмитрий Клименков предложил ликвидировать АОЗ из-за поглощения агентства значительно меньшим Государственным оператором тыла. Такую задачу ему спустил министр. Все это аргументировали «стандартами НАТО», что оказалось неправдой», – отмечает волонтер Мария Берлинская в материале «Министерство саботажа Умерова».

Заметим, в сентябре этого года министр обороны Рустем Умеров сообщил , что АОЗ и ДОТ вскоре планируется объединить в одну структуру. «Сейчас мы финализуем процесс создания объединенного Агентства (АОЗ и ДОТ). Лонч сразу будет с назначением наблюдательного совета», – заявил он.

Безрукова, комментируя эту инициативу, сообщила, что узнала о ней из письма европейского атташе, где последний упоминал о представителях ДОТ, которые заявили: все вооруженные закупки теперь будут осуществлять они. По ее словам, накануне у нее был многочасовой разговор с Умеровым, однако об объединении речь не шла.

В то же время Клименков заявил, что не знает такого атташе и назвал ситуацию «некой Санта-Барбарой». Тогда же заявления ДОТовцев о том, что вскоре все оборонные закупки будут вести они, а не АОЗ, публично возразил Жумадилов.

1 октября представительство Североатлантического Альянса в Украине заявило, что ДОТ и АОЗ должны функционировать отдельно – по крайней мере, до окончания войны. В конце концов, из-за резкой реакции западных союзников и гражданского общества, сомнительный проект приказа о присоединении АОЗ к ДОТ так и не был подписан министром.

Однако само существование этого документа свидетельствует о намерениях главы ведомства и приближенных к нему людей монополизировать триллионный оборонный бюджет и снизить уровень прозрачности его усвоения на фоне войны. И все дальнейшие шаги триумвирата Умеров-Жумадилов-Клименков лишь подтверждают, что действующее руководство Минобороны, к сожалению, в своей деятельности руководствуется не интересами государства, а частными выгодами группы лиц.