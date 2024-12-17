Об этом пишет сайт "Закон и бизнес".
Как выяснилось в ходе журналистского расследования, С.Якоб с 2022 года находился в розыске по решению Мукачевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), не явившись по повестке.
С.Якоб родился в Мукачево Закарпатской области в июне 1987 года. По образованию – специалист в сфере информационных технологий. Был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель и занимался консультациями в области IT и компьютерных систем. Кроме этого, в социальных сетях С.Якоб отмечал, что является основателем и автором журнала Hip Me Mag , посвященный музыкальной тематике.
Согласно имеющимся данным, до 2024 года С.Якоб не появлялся в ТЦК, хотя закон обязывал его это сделать. В этот период он проживал в Киеве в одном из элитных жилых комплексов « New York Concept House » по ул. Антоновича, 74, вместе с Н.Седлецкой. Этот жилой комплекс является одним из самых дорогих в столице, а приобретение в нем жилья не соответствует официальным доходам, которые получали Н.Седлецка и С.Якоб.
В июле 2024 года, уже после вступления закона в силу, который предусматривает уголовную ответственность за уклонение от военной службы и непостановку на учет в ТЦК, С.Якоб каким-то образом дистанционно стал на учет в Фастовский районный ТЦК Киевской области Это произошло без физической явки уклоняющегося.
в июле 2024 года, что вызывает вопросы.
Вскоре после этого С.Якоб получил отсрочку от призыва, оформившись преподавателем в Киевском торгово-экономическом колледже, не имея при этом профильного образования и научной подготовки. По мнению экспертов, такое трудоустройство было фиктивным и направленным только на уклонение от военной службы.
Кроме того, выяснилось, что в течение некоторого времени С.Якоб скрылся в селе Коржи Броварского района Киевской области в частном доме, зарегистрированном на сестру Н.Седлецкой - Ирину.
Редакция намерена выяснить:
обстоятельства трудоустройства С.Якоба в учебном заведении;
детали получения им отсрочки от службы, в частности, дистанционной постановки на учет в ТЦК только в 2024 году
причины, по которым его розыск, объявленный с 2022 года, не имел результатов;
Как известно, недавно под термином «шабунинг» эксперты понимают искажение или фальсификацию данных о военной службе с целью уклонения от воинского долга или самовольного ухода из воинской части активистами общественного сектора, прикрывающимися работой в неправительственных антикоррупционных общественных организациях. Активисты таковых организаций декларируют публичные инициативы, но сразу сами избегают выполнения главных публичных и государственных обязанностей, в частности, военной службы. Часто они используют поддержку международных организаций как прикрытие своих противоправных действий.
Самыми уклончивыми от военной службы среди активистов-антикоррупционеров являются муж руководительницы «Центра противодействия коррупции» Дарии Каленюк — Орест Рудый и другой руководитель этой организации Витилий Шубунин, поэтому это явление названо «шабунингом».
Эксперты также отмечают, что практически все реформы, за которые брались неправительственные антикоррупционные организации, провалились, а их совокупный результат во всех сферах — ухудшение доверия к институциям, которые они брались реформировать, отсутствие положительных изменений и достижение провозглашенных целей.
Напомним, что уклонение от военной службы, непостановка на учет в территориальные центры комплектования и избежание призыва также имели место среди других атикоррупционных активистов - Юрия Николова, Михаила Жернакова, Александра Леменова, Виталия Сыча, Максима Савчука и скандально известного блогера Юрия Бутусова, который фотографируется в военной форме, призывает других идти на фронт и остро критикует военное руководство государства, однако сам впервые появился в ТЦК только в апреле 2024 года, когда закон об установлении уголовной ответственности за непостановку на учет в ТЦК уже вступил в силу во втором чтении.