Об этом пишет сайт "Закон и бизнес".

Как выяснилось в ходе журналистского расследования, С.Якоб с 2022 года находился в розыске по решению Мукачевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), не явившись по повестке.

С.Якоб родился в Мукачево Закарпатской области в июне 1987 года. По образованию – специалист в сфере информационных технологий. Был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель и занимался консультациями в области IT и компьютерных систем. Кроме этого, в социальных сетях С.Якоб отмечал, что является основателем и автором журнала Hip Me Mag , посвященный музыкальной тематике.

Согласно имеющимся данным, до 2024 года С.Якоб не появлялся в ТЦК, хотя закон обязывал его это сделать. В этот период он проживал в Киеве в одном из элитных жилых комплексов « New York Concept House » по ул. Антоновича, 74, вместе с Н.Седлецкой. Этот жилой комплекс является одним из самых дорогих в столице, а приобретение в нем жилья не соответствует официальным доходам, которые получали Н.Седлецка и С.Якоб.

В июле 2024 года, уже после вступления закона в силу, который предусматривает уголовную ответственность за уклонение от военной службы и непостановку на учет в ТЦК, С.Якоб каким-то образом дистанционно стал на учет в Фастовский районный ТЦК Киевской области Это произошло без физической явки уклоняющегося.