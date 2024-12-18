Об этом пишет сайт Факты.



В конце ноября страну потряс скандал — распоряжением № 1191-р Кабмин передал 23 миллиарда гривен Министерства обороны Украины Администрации Государственной пограничной службы. Как обнаружили журналисты-расследователи, это было спланированное решение для закупки боеприпасов у единственного поставщика — польской компании-посредника («прокладки», как часто называют посредников в подобных соглашениях) «PHU Lechmar Sp.zoo», которая до этого имела невыполненный контракт с этой же Агентством оборонных закупок.





14 декабря Министерство обороны Украины прокомментировало изданию «LIGA.net» решение по такому распределению средств: на конец ноября Агентство оборонных закупок имело 45 миллиардов гривен нераспределенных средств.

Но выглядит так, что передача 23 миллиардов от МОУ в ГНС может быть, образно говоря, коктейлем с привкусом коррупции и… саботажа. Желание одних чиновников заработать на закупке у единственного поставщика-посредника странным образом совпало с непрофессионализмом других чиновников и нежеланием распределить государственные средства на своевременную поставку боеприпасов.

Ситуация странная – ноябрь месяц, а Агентство оборонных закупок до сих пор не определило, куда направит 1/7 часть своего годового бюджета! Неужели наши защитники полностью снабжены дронами, боеприпасами, качественными минометными минами и всем прочим?

В СМИ неоднократно ссылались на источники в Минобороны, которые рассказывают, что недовольство работой Марины Безруковой растет. цены.

"Агентство работает по принципу: лучше не использовать средства, чем купить что-то не у своих" - говорят в Минобороны" , - написал политолог Андрей Миселюк.





Критическая ситуация снова возникает со 120 мм минометными боеприпасами — на этот год Агентство законтрактовало более 1 миллиона мин такого калибра, но Вооруженные Силы получили… всего 35% планируемых объемов. Это при том, что Агентство не останавливает поставку «проблемных» мин от государственных заводов.

По имеющейся информации, результаты 2024 года уже не волнуют Марину Безрукову — она сейчас пытается заключить как можно больше контрактов на следующие периоды…