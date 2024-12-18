Народный депутат Петр Порошенко был уличен в финансовых схемах с государственными ценными бумагами (ОВГЗ), которые олигарх покупал через свой банк за донаты украинцев. Основным инструментом заработка оказались благотворительные фонды нардепа, собирающие деньги на ВСУ но направляющие их на заработок для лидера «Евросолидарности».



Об этом говорится в журналистском расследовании издания «Comments.ua», пишет сайт УНН.

По информации, не один, а сразу 3 благотворительных фонда которые связаны с Порошенко собирают деньги с населения.

«Согласно налоговой отчетности ОО «Солидарное дело громад» в 2022 году получила 152,2 млн грн, а в 2023 - 203,7 млн грн прибыли. «Фонд Порошенко» 203,9 и 357,6 млн грн соответственно. А «Фонд «РОШЕН» - 366,7 и 516,43 млн грн. Согласно подсчетам, вложения в ценных бумагах позволят политику за почти два года (22 месяца) получить 32% прибыли. Что существенно - эта прибыль также не будет облагаться налогом», - говорится в материалах журналистского расследования.

Более того, отмечают журналисты, все платежи и приобретение ценных бумаг фонды Порошенко осуществляют через его «Международный инвестиционный банк».

«Только за расчетно-кассовое обслуживание операции покупки ОВГЗ в банке он получил минимум 1,5 млн грн дохода в виде комиссии. То есть фактически политик получает двойной заработок благодаря такой схеме», - пишут СМИ.

Журналисты также отмечают, что заработок Порошенко на благотворительности карается законом.

«Благотворительные фонды являются неприбыльными организациями, а потому не могут зарабатывать средства, в то же время через них Порошенко покупает ОВГЗ, что является инвестицией, получая значительную прибыль даже при осуществлении платежей. А это уже вопрос уголовной ответственности: согласно ч.3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины, использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного положения наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества», - резюмируется в статье.

Как сообщалось ранее, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко, который официально подозревается в госизмене за торговлю с ОРДЛО, за последний год обогатился до 1,2 млрд долларов и вошел в тройку олигархов вместе с Ахметовым и Пинчуком. Однако ему пришлось переписать состояние на своего сына-беглеца Алексея, чтобы не ассоциироваться с обогащением во время войны.