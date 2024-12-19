Несмотря на публичную критику и требования отозвать нардепа Юрия Бойко из парламентского комитета, Петр Порошенко и фракция «Европейской солидарности» действительно своими действиями фактически поддержали промосковского политика.



Об этом пишет политический эксперт Петр Олещук, отмечая, что у Бойко и Порошенко есть давняя и тесная история взаимоотношений, пишет сайт Телеграф .

«Они плодотворно сотрудничали в одном правительстве Азарова времен Януковича. Оба были хорошими коллегами. Порошенко – министром экономики, а Бойко – министром энергетики. Затем Бойко вместе с Порошенко шагали бок о бок всю каденцию Петра Алексеевича: оба давили руку и обнимали путина; оба работали с Россией или на Россию; оба антилидера народных симпатий – согласно разным социсследованиям, больше украинцы ненавидят только россиян; оба были или являются прихожанами УПЦ МП», - отмечает Олещук.

Петр Олещук также рассказал о регулярном появлении Бойко на телеканале «Прямой», принадлежащем Порошенко.

«Юрий Бойко, недавно публично поддерживавший россию, был частым гостем на канале Порошенко «Прямой»! Он там фактически прописался. Порошенко поддержал Бойко, потому что их многое связывает, в том числе с Россией. И даже тысячи смертей украинцев от рук россиян на эти отношения не повлияли. Поэтому, активно рву вышиванку на своей груди и критикуя Бойко, Петр Порошенко действительно в очередной раз признается перед всей страной в своих тесных контактах с Москвой», - резюмирует Олещук.

Он напоминает, что провалили первое голосование за исключение Бойко из комитета ВР именно те, кто громче всех кричал: «Долой агентов кремля!».

«40% фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» не поддержала отзыв из комитета адепта русского мира. спасла экс-лидера ОПЗЖ от изгнание из комитета», - пишет Петр Олещук.

Следует отметить, что нардепы со второй попытки после огласки и на следующий день поддержали отзыв Юрия Бойко с должности члена комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Андрей Деркач и еще 20 нардепов вошли в антирейтинг депутатов-прогульщиков, пропустивших более 50% голосований в Верховной Раде. Согласно аналитике, больше всего голосований проигнорировали беглые нардепы из ОПЗЖ. Большинство из них обогнал только глава "Евросолидарности" Петр Порошенко, пропустивший более 65% голосований парламента.